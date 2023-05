Κοινωνία

Πύργος - Αγνοούμενο κοριτσάκι: Τραγική κατάληξη στις έρευνες (εικόνες)

Τραγική κατάληξη για το αγνοούμενο παιδί. Πού εντοπίστηκε νεκρό το 2,5 ετών κοριτσάκι.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του μόλις δύο ετών κοριτσιού που αναζητούσαν από χθες οι αρχές, στον Πύργο, καθώς βρέθηκε νεκρό, λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Το άτυχο κοριτσάκι βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι κοντά στο στρατόπεδο ΣΕΤΗΛ στον Πύργο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό.

Oι γονείς του ενημέρωσαν την Κυριακή την Αστυνομία πως το παιδάκι χάθηκε ενώ βρισκόταν δίπλα στην κεντρική αρδευτική διώρυγα του ΓΟΕΒ Αλφειού - Πηνειού.

Στις έρευνες, εκτός από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και τους πυροσβέστες της Π.Υ. Πύργου, συμμετείχαν και ειδική ομάδα έρευνας και διάσωσης από την 6η Ε.Μ.Α.Κ. της Πάτρας με τη συνδρομή εκπαιδευμένου σκύλου.





Πηγή: Patrisnews.com

