Life

“Το Πρωινό” - Ράνια Θρασκιά: Το “ναι” στον Τσίπρα, τα παιδιά της και ο νέος σύντροφος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλους και για όλα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, η Ράνια Θρασκιά, στην πρώτη συνέντευξη μετά τις εκλογές, στις οποίες εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη η Ράνια Θρασκιά, στην πρώτη συνέντευξη της μετά από την εκλογή της ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας για την πρόταση που δέχθηκε και την αποδοχή της, η Ράνια Θρασκιά δήλωσε πως η συζήτηση της με τον Αλέξη Τσίπρα έγινε ανήμερα του Αγίου Γεωργίου και ότι χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες για να πάρει την απόφαση και να πει το «ναι» για την συμμετοχή της στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, όπου εξελέγη αφήνοντας πίσω της παλιά στελέχη του κόμματος, αλλά και εκτός Βουλής τον εως τώρα βουλευτή Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.

Η Ράνια Θρασκιά είπε για τον Αλέξη Τσίπρα πως την έπεισε με τον λόγο και με τα μάτια του, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρεσβεύει την αλήθεια και όλα εκείνα για τα οποία μάχεται το κόμμα.

Αναφέρθηκε ακόμη στα παιδιά της και στο πως αντέδρασαν για την ενεργό συμμετοχή της στα κοινά, ιδίως για την ένταξη της στην ειδική εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών στις 25 Ιουνίου.

Η Ράνια Θρασκιά απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα και για την προσωπική ζωή της και όπως είπε είναι πολύ καλά με τον σύντροφό της.

«Είμαι ισορροπημένη, είμαι καλά έχω έναν άνθρωπο που με στηρίζει. Φυσικά έχω μια σχέση αλλά κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος υποστηρικτικός, βοηθητικός, φροντιστικός και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.

Με ρώτησαν τις προάλλες αν θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα γιατί έχω και αυτή τη νοοτροπία ότι με νοιάζει να ανεβούν όλοι αυτά τα σκαλιά, άρα οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι άνθρωποι με δυσκολίες. Δεν θέλω να βλέπω την βία και απλά να την παρατηρούμε και να την καταγράφουμε. Θέλω κάτι να κάνω για αυτό. Ειδικά την βία στα σχολεία για τα παιδιά μας. Δεν αντέχω να έχω περάσει από αυτό τον χώρο και να μην καταφέρω να κάνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν γνωρίζω αν θα ξανά έκανα γάμο, αλλά είμαι ανοιχτή σε κάθε χαρά στην ζωή. Είμαι ένας άνθρωπος που ενώ έχω πονέσει πολύ, συνεχίζω να είμαι αισιόδοξη, να δουλεύω πολύ με τον εαυτό μου. Έχω κλάψει πολύ, έχω πονέσει πολύ και στην προσωπική μου ζωή αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα δεν είναι εύκολο, οι χωρισμοί πονάνε είναι μια πολύ βαριά διαδικασία, έχει πένθος από πίσω αλλά όσο είναι καλά τα παιδιά μου, όσο μπορώ και προσφέρω, όσο αναπνέω και είμαι καλά, έχω αποφασίσει ότι θα κάνω τα αδύνατα δυνατά. Και πραγματικά νομίζω ότι έχω πέσει και έχω κλάψει τόσο πολύ που δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Αλλά την ίδια στιγμή έχω γελάσει και άλλο τόσο και έχω σηκωθεί και άλλο τόσο και όσο καταφέρνω να το κάνω είναι το μόνο για το οποίο είμαι περήφανη και φυσικά για τον ρόλο μου στα παιδιά», δήλωσε η Ράνια Θρασκιά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Ράνιας Θρασκιά στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος - Αγνοούμενο κοριτσάκι: Τραγική κατάληξη στις έρευνες (εικόνες)

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η νέα διακοπή στην δίκη, οι Πανελλήνιες και η “υποκριτική”

Κρήτη: Μάνα άφησε τρία μικρά παιδιά, μόνα στο σπίτι, για μέρες