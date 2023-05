Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: όνειρα, εντάσεις και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

«Η Αφροδίτη είναι στον Καρκίνο και έχει ωραίες όψεις», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, την Τρίτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «Η Αφροδίτη κάνει και μια ωραία όψη με τον Ποσειδώνα, που σημαίνει ότι για πολλούς ένα όνειρο θα γίνει πραγματικότητα»

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «Θα γίνουν πολλά καλά, αλλά υπάρχει και μια ένταση».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

