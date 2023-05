Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός: “Έπεσε” η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται προσωρινά η πλατφόρμα του «Κοινωνικού Τουρισμού» λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, η οποία άνοιξε λίγο μετά τις 10:00 σήμερα το πρωί.



Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει από το πρωί της Τρίτης (30.5.2023) η πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό, αλλά και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό, ενώ λίγη ώρα αργότερα και λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας έπεσε τόσο η πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό, αλλά και η όλη η ιστοσελίδα eservices.

Σημειώνεται πως φέτος το πρόγραμμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό θα ανοίγει σταδιακά για τα ΑΦΜ.

Σήμερα άνοιξε για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2. Παρόλ’αυτά η ιστοσελίδα έπεσε και καμία υπηρεσία της ΔΥΠΑ προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα, την 1η Ιουλίου 2023 αντί για 1η Αυγούστου και θα αφορά σε 300.000 επιταγές με συνολικό προϋπολογισμό 35.000.000 ευρώ, όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες, ενώ η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

των νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

της νήσου Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος

Αυξημένη επιδότηση

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, όπως και πέρυσι.

Επιπλέον, για πρώτη φορά προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2023 έως 14.01.2024) και του Πάσχα (από 26.04.2024 έως 12.05.2024).

Η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για πρώτη φορά, στο φετινό πρόγραμμα διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τους μονογονείς.

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι αν είναι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet (κλικ εδώ).

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 05.06.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Παράδειγμα 1

Οικογένεια με 2 παιδιά που επιλέγει 6 βράδια σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό τον Αύγουστο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ: 806,40 € (2 δίκλινα Χ 67,20 € /ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις) Ιδιωτική Συμμετοχή: 96 € (2 δίκλινα Χ 8€/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Παράδειγμα 2

Ζευγάρι που επιλέγει 12 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό στη Σάμο τον Σεπτέμβριο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ: 1.036,80 € (1 δίκλινο Χ 86,40 € /ημέρα Χ 12 διανυκτερεύσεις) Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 €

Για τα ακτοπλοϊκά το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ ακτοπλοϊκών: 111 € (55,55 € Χ 2 άτομα) Ιδιωτική Συμμετοχή ακτοπλοϊκών: 55,5 € (27,75 € Χ 2 άτομα)

Συνολικά το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Σύνολο επιδότησης ΔΥΠΑ: 1.147,80 €

Σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής: 55,5 €

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet:.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Η υποβολή των αιτήσεων από παρόχους θα είναι δυνατή από 30.05.2023 έως 05.06.2023, ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ τους.

Ποιοι «χάνουν» το voucher

Εκτός του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 μένουν οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Ωστόσο εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων με όλα τα δηλωθέντα στην αίτησή τους όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Επίσης, συμμετέχουν όσοι δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.

