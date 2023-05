Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Σητεία: Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση

Κατά την άφιξή στο λιμάνι της Σητείας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και μαντινάδες από συγκεντρωμένους

Στη Σητεία έφτασε λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού. Πρώτος σταθμός του κ. Μητσοτακη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι η Σητεία, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί τον Μακρύ Γιαλό, την Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο.

Εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφθεί και το Ηράκλειο.

Το απόγευμα θα βρεθεί στον Μόχο του Δήμου Χερσονήσου, ενώ στις επτά και μισή το βράδυ θα απευθύνει χαιρετισμό σε συγκέντρωση πολιτών στην πλατεία Αγίου Τίτου στο κέντρο του Ηρακλείου. Αύριο, Τετάρτη 31 Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί περιοχές στο Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Κατά την άφιξή στο λιμάνι, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και μαντινάδες από συγκεντρωμένους.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο τέως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υποψήφιος βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο τέως υφυπουργός Αθλητισμού και υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς και τοπικά στελέχη του κόμματος.

«Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μία ισχυρή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να διαφυλάξει τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας, να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και, κυρίως, χρειαζόμαστε μία ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, να τρέξουμε πιο γρήγορα τον δρόμο των μεγάλων αλλαγών στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στην πράσινη μετάβαση», επισήμανε ο πρόεδρος της ΝΔ. Παράλληλα, τόνισε τη βεβαιότητά του ότι στην κάλπη της 25ης Ιουνίου οι Έλληνες πολίτες θα επιβεβαιώσουν, με ακόμα πιο δυνατό τρόπο, την επιλογή που έκαναν στην κάλπη της 21ης Μαΐου: Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη. Ο κ.Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η ΝΔ ήταν νικήτρια στις εκλογές της 21ης Μαϊου, ενώ «ηττημένοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι μπορούσαν να σας ξανακοροϊδέψουν όπως το έκαναν το 2015, τάζοντάς σας πράγματα τα οποία οι ίδιοι όχι απλά δεν υλοποίησαν, αλλά έκαναν ακριβώς τα ανάποδα».

Το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ευχαριστώ γι’ αυτή την όμορφη, γι’ αυτή τη γαλάζια υποδοχή. Γιατί όλη η Κρήτη είναι γαλάζια πια. Ένα στοίχημα το οποίο βάλαμε με τους συνεργάτες μας, με όλους τους υποψήφιους βουλευτές, με όλες τις συντοπίτισσες και τους συντοπίτες, καταφέραμε και το κερδίσαμε. Για πρώτη φορά όλη η Κρήτη γαλάζια.



Όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα των περιοδειών μας, κ. Δήμαρχε, γι’ αυτή την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, ένα πράγμα είπα στους συνεργάτες μου: θα ξεκινήσουμε από τη Σητεία, από το Λασίθι, το οποίο δεν προφτάσαμε να επισκεφτούμε στις προηγούμενες εκλογές. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα είστε «γουρλήδες» και στις 25 Ιουνίου θα γιορτάσουμε μία ακόμα μεγαλύτερη νίκη.





Θα έχω την ευκαιρία τις επόμενες 48 ώρες να διασχίσω όλο το νησί μας. Θα ξεκινήσω από τη Σητεία και θα καταλήξω στην Κίσσαμο, στο Καστέλι. Αυτή δεν είναι μία τυχαία επιλογή. Σηματοδοτεί τη δέσμευσή μου το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, να ξεκινήσει στο Καστέλι και να τελειώσει στη Σητεία, να ξεκινήσει από τη Σητεία και να τελειώσει στο Καστέλι.



Επειδή έχω γυρίσει όλη την πατρίδα μας, ένα πράγμα το οποίο λέω πάντα στους φίλους μας οι οποίοι μου κάνουν την τιμή να έρθουν να με συναντήσουν, τους λέω μία απλή κουβέντα: ότι για εμένα δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες συμπολιτών μας. Δεν υπάρχει ξεχασμένη Ελλάδα, δεν υπάρχει ξεχασμένη Σητεία, δεν υπάρχει ξεχασμένο Λασίθι. Και εσείς εδώ μπορείτε και πρέπει να γίνετε οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης της πατρίδας μας και θα το πετύχετε.



Θα το πετύχετε γιατί είμαι σίγουρος ότι στην κάλπη της 25ης Ιουνίου οι Έλληνες πολίτες θα επιβεβαιώσουν, με ακόμα πιο δυνατό τρόπο, την επιλογή που έκαναν στην κάλπη της 21ης Μαΐου: Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη. Για μία σταθερή κυβέρνηση τετραετίας που θα μπορεί να συνεχίσει το σημαντικό έργο το οποίο πετύχαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια.



Αλλά, κυρίως, να δρομολογήσει την ανάπτυξη με καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, τις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Δήμαρχε, ξέρεις πολύ καλά και σε ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις, ότι ουδέποτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία από ό,τι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και οι άξιοι Δήμαρχοι αυτά τα εργαλεία ξέρουν να τα αξιοποιούν. Γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε εσάς, να είστε οι ίδιοι αφέντες του τόπου σας. Να μπορείτε να παίρνετε εσείς τις αποφάσεις που γνωρίζετε καλύτερα για εσάς ότι είναι απαραίτητες, για να αναβαθμιστεί ο τόπος σας, η πόλη σας και όλα τα γύρω χωριά.



Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι ξεκινώντας αυτή την προεκλογική περίοδο εδώ, από την Κρήτη, το μυαλό μου πηγαίνει πίσω στα σημαντικά διλήμματα τα οποία θέσαμε στους πολίτες πριν από την κάλπη της 21ης Μαΐου.





Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί σε αυτή την κάλπη δικαιώθηκε όχι ένα προεκλογικό σύνθημα, όχι μία προεκλογική εκστρατεία τεσσάρων εβδομάδων, αλλά μία πολιτική επιλογή τεσσάρων ετών. Οι πολίτες επιβράβευσαν το έργο της κυβέρνησής μας, μας αναγνώρισαν ότι μπορέσαμε μαζί να ξεπεράσουμε μεγάλες δυσκολίες, μας στήριξαν όπως στηρίξαμε κι εμείς την κοινωνία στις μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Και πιστεύω ότι μας εμπιστεύθηκαν και πάλι γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο δικός μας πολιτικός λόγος είναι συμβόλαιο αλήθειας. Και τη συμφωνία αλήθειας που σας ζήτησα να υπογράψουμε το 2019, εμείς την τηρήσαμε. Αυτά που σας είπαμε τα κάναμε πράξη και αυτό οι πολίτες μας το αναγνώρισαν.



Εμείς λοιπόν ήμασταν ο μεγάλος νικητής αυτών των εκλογών. Υπήρχαν και ηττημένοι όμως. Ηττημένοι ήταν αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στην τοξικότητα και στην πόλωση, απέναντι στη μετριοπάθεια και στον ορθό πολιτικό λόγο.



Ηττημένοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι μπορούσαν να σας ξανακοροϊδέψουν όπως το έκαναν το 2015, τάζοντάς σας πράγματα τα οποία οι ίδιοι όχι απλά δεν υλοποίησαν, αλλά έκαναν ακριβώς τα ανάποδα.



Ηττημένοι ήταν όσοι είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στο παρελθόν και όχι στο μέλλον. Ηττημένοι ήταν όσοι έβλεπαν μία «γκρίζα», μία «μαύρη» Ελλάδα, η οποία συγκρουόταν με την πραγματικότητα την οποία όλοι μας βιώναμε.



Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν υπάρχει, όμως, αμφιβολία ότι η Ελλάδα του 2023 είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα του 2019.





Και, φυσικά, μου έδωσε ξεχωριστή χαρά το γεγονός ότι μπορέσαμε και «βάψαμε» όλο τον χάρτη της Ελλάδος γαλάζιο. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, δεν είναι σύνθημα πια. Αυτό δεν είναι σύνθημα, είναι μια πραγματικότητα.



Όλος ο χάρτης είναι μπλε, ξεκινώντας από την Κρήτη μας. Όπως σας είπα, ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο κερδήθηκε, αλλά κερδήθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Διότι και οι συντοπίτες μας, οι Κρητικοί, αγκάλιασαν αυτά τα οποία είχαμε να τους πούμε, καταλαβαίνουν οι ίδιοι ότι η δική τους ατομική προκοπή είναι συνυφασμένη με το έργο αυτής της κυβέρνησης, με τη σημαντική πρόοδο την οποία κάναμε σε μια σειρά από τομείς, που τόσο κρίσιμοι είναι για την ανάπτυξη συνολικά του νησιού.



Πάρτε για παράδειγμα τον τουρισμό. Εσείς ξέρετε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε ειδικά εδώ στο Λασίθι, στην ανατολική Κρήτη, για την τουριστική ανάπτυξη. Και πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα είναι ήδη «πρωταθλήτρια» στον τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.



Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Οι καλύτερες μέρες είναι ακόμα μπροστά μας ως προς τον τουρισμό.



Το ίδιο για τα μεγάλα έργα υποδομής. Για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τόσο σημαντικό ζήτημα ειδικά εδώ για την ανατολική Κρήτη, όπου ξέρουμε ότι έχουμε περισσότερα προβλήματα ως προς τη λειψυδρία. Δύο από τα εννέα μεγάλα αρδευτικά έργα που γίνονται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γίνονται εδώ στο Λασίθι και αυτό ήταν επιλογή συγκεκριμένη της κυβέρνησής μας.





Ταυτόχρονα, βέβαια, η στήριξη -και σε αυτό θα επιμείνω πολύ- όλων των δομών υγείας του νομού Λασιθίου, ο οποίος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δεν θα διέφυγε της προσοχής σας ότι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις.



Οπότε πιστεύω ότι όσοι έχετε έγνοιες για το τι θα κάνουμε για την υγεία στο Λασίθι, μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Θα ασχοληθεί προσωπικά η Ειρήνη, την επόμενη μέρα, για να μεριμνήσει για όλες τις εκκρεμότητες, ώστε τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας μας, να γίνουν πάλι λειτουργικά και να μπορεί ο κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια υγεία, όπου και αν βρίσκεται.



Συνεπώς, φίλες και φίλοι, οι εκλογές αυτές έστειλαν το πρώτο μήνυμα. Όμως θέλω και εδώ από το Λασίθι, από τη Σητεία, να στείλω ένα μήνυμα: ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Τίποτα δεν έχει κριθεί διότι η κάλπη της 25ης Ιουνίου είναι άδεια.



Δεν μιλάμε εδώ για δεύτερο γύρο στον οποίο προσμετρούνται τα ψηφοδέλτια του πρώτου γύρου. Εδώ η κάλπη είναι άδεια και -όπως λέει ο φίλος μας- πρέπει να ξαναγεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρος ότι αυτό εσείς εδώ θα το κάνετε πράξη, και με ακόμα περισσότερα.



Τώρα που «είδαμε τη γλύκα» των υψηλών ποσοστών στην Κρήτη, βάζουμε ακόμα πιο ψηλά τους στόχους μας. Δεν συμβιβάζομαι, φίλες και φίλοι, με το ίδιο εκλογικό ποσοστό που πήραμε. Θέλω να πάμε και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα από αυτό το οποίο πετύχαμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Προσέξτε όμως, εδώ -και θέλω αυτό να το τονίσω- εγκυμονεί ένας κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος; Ο κίνδυνος της αριθμητικής του εκλογικού νόμου.



Η χώρα σήμερα θα είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εάν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και η «νάρκη» την οποία άφησε πίσω του ο κ. Τσίπρας απλά για να κάνει τη δική μας τη ζωή πιο δύσκολη. Δεν πειράζει. Θα την απενεργοποιήσουμε τη «νάρκη» και θα έχουμε ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, μετά την 25η Ιουνίου.





Όμως, επειδή εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία παράξενη κατάσταση, όπου μπορεί στην επόμενη Βουλή να μπουν περισσότερα κόμματα, αυτό -για όσους δεν γνωρίζετε καλά την αριθμητική του εκλογικού νόμου- σημαίνει ότι ο πήχης της αυτοδυναμίας αυξάνεται. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να πετύχουμε ένα υψηλό ποσοστό για να έχουμε σίγουρα μία ισχυρή κυβέρνηση.



Θα το πετύχουμε αυτό το ποσοστό, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά για να γίνει αυτό δεν μπορούμε να ανεχτούμε κανέναν εφησυχασμό. Δεν θέλω κανείς να θεωρεί δεδομένο το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να ακούσω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να σκέφτονται «δεν βαριέσαι μωρέ, η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει τις εκλογές, δεν θα μπω στον κόπο να ψηφίσω».



Αντίπαλός μας είναι ο εφησυχασμός και σύμμαχός μας είναι η δυναμική του κόμματός μας, των στελεχών μας, που ξέρουμε ότι και πάλι θα τρέξουν αυτές τις τέσσερις εβδομάδες για να μας δώσουν τη μεγάλη νίκη στις επόμενες εκλογές.



Άρα, αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε, φίλες και φίλοι, σήμερα, είναι ότι οι επόμενες εκλογές έχουν ακόμα μεγαλύτερη κρισιμότητα από τις προηγούμενες και η χώρα σήμερα χρειάζεται πρώτα και πάνω απ’ όλα όχι απλά ισχυρή, αλλά σταθερή κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς να βρεθούμε στη θέση να έχουμε μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ενός, των δύο ή των τριών βουλευτών. Αυτό δεν θα μας διευκόλυνε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.



Εμείς ζητάμε από τους Έλληνες πολίτες ισχυρή εντολή για πολλές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεν τις κρύψαμε, τις έχουμε παρουσιάσει στο πρόγραμμά μας. Και λέμε στους πολίτες ότι «αφού μας εμπιστευθήκατε μία φορά, κάντε και πάλι το βήμα να έρθετε και πάλι να ψηφίσετε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, να επιβεβαιώσετε την εντολή που μας δώσατε στις προηγούμενες εκλογές».

Και θα το κάνουν οι πολίτες. «Δεδομένο» λέτε, αλλά εγώ έχω μάθει στην πολιτική να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Γι’ αυτό και θα «λιώσω και πάλι τα παπούτσια μου», θα γυρίσω και πάλι όλη την Ελλάδα, για να μιλήσω για την ανάγκη να έχουμε σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, με ορίζοντα τετραετίας.



Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Η Τουρκία απέκτησε κυβέρνηση. Έχει και πάλι Πρόεδρο τον κ. Erdogan. Η Τουρκία μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται πιο ήρεμη απέναντί μας, όμως δεν ξέρουμε τι καραδοκεί στο μέλλον.



Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μία ισχυρή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να διαφυλάξει τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας, να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και, κυρίως, χρειαζόμαστε μία ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, να τρέξουμε πιο γρήγορα τον δρόμο των μεγάλων αλλαγών στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στην πράσινη μετάβαση.



Η Κρήτη, και ειδικά η περιοχή σας, είναι πρωταγωνίστρια στην πράσινη ενέργεια. Χθες, για λίγες ώρες, ουσιαστικά παρήγαμε ενέργεια δωρεάν στη χώρα μας, επειδή όλη η ενέργεια παρήχθη μόνο από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά. Αυτό τελικά σημαίνει χαμηλότερη τιμή ενέργειας για όλες και για όλους. Χαμηλότερο ρεύμα για τους αγρότες μας, για τα νοικοκυριά μας, για τις επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι το μέλλον το οποίο οραματιζόμαστε και σε αυτό το μέλλον πρέπει να πάμε.



Φυσικά είναι ένα μέλλον με περισσότερες επενδύσεις, με περισσότερες θέσεις εργασίας, με καλύτερους μισθούς. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Και αυτό το οποίο σας είπα πριν, ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το πιστεύω ακράδαντα. Περάσαμε τέσσερα δύσκολα χρόνια, κρατήσαμε τη χώρα όρθια, κρατήσαμε το σκάφος της πατρίδας μας σταθερό. Αναβαθμίσαμε τη θέση της πατρίδας μας, η φωνή μας ακούγεται πια από τις Βρυξέλλες μέχρι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.



Είδα μία κυρία εδώ, Ελληνοαμερικανίδα, και μου λέει, «θυμάμαι την ομιλία που έκανες στο Κογκρέσο, στην Ουάσιγκτον». Είναι παντρεμένη με κάποιον συντοπίτη σας εδώ, «ερωτική μετανάστης». Την ρώτησα αν ψηφίζει αλλά δεν ψηφίζει ακόμα. Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να δώσουμε τη δυνατότητα και σε περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν.



Όλα αυτά, λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε να τα κάνουμε πράξη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή εντολή για να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία προόδου. Θα την έχουμε. Η Κρήτη θα δείξει τον δρόμο και πάλι, Δήμαρχε, φίλες και φίλοι. Η Κρήτη θα είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται στη χώρα μας.



Αυτό το οποίο έγινε σε αυτήν την κάλπη δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι μεγάλο. Έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας, διχασμού, λαϊκισμού. Οι πολίτες ψηφίζουν πια με γνώμονα τι είναι καλύτερο για τους ίδιους και για την πατρίδα τους. Δεν ακούν τα ψέματα, τα μεγάλα, των πολιτικών μας αντιπάλων.



Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, καθόλου. Αφήστε τους να ανταγωνίζονται για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση. Εγώ τους λέω μια κουβέντα: 25 Ιουνίου δεν ψηφίζουμε για το ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ψηφίζουμε για το ποιος είναι κυβέρνηση και κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και ευχαριστώ γι’ αυτή τη θαυμάσια υποδοχή. Να είστε καλά. Στο επανιδείν.

