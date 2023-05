Life

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Δείτε το νέο τρέιλερ (βίντεο)

Μυστικά και συνομωσίες, κρυφές ταυτότητες και συντροφικά μαχαιρώματα, στο νέο παιχνίδι του ΑΝΤ1.

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα των «Προδοτών» στον ΑΝΤ1, την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00, απολαύστε ένα χορταστικό trailer με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τους παίκτες εν… δράσει. 22 «Πιστοί» παίκτες θα προσπαθήσουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο και να κερδίσουν μέχρι και 100.000 ευρώ. Ανάμεσά τους, όμως, θα κρύβονται «Προδότες».

Όποιος παίξει καλύτερα τον ρόλο του, αυτός θα κερδίσει. Πάρτε μια πρώτη γεύση από τις σχέσεις, τις ισορροπίες, τις αντιδικίες, τις αποστολές, τη στρατηγική, αλλά και τη δράση του απόλυτου παιχνιδιού εξαπάτησης, στην ελληνική τηλεόραση.

«Οι Προδότες», το διεθνές format που έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, θα μας μυεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.





