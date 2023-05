Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, από διαφορετικούς χώρους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Φοίβο Στρουγγάρη. Ο διαπρεπής δικηγόρος μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, το πάθος του για τον αθλητισμό, την παράδοση της οικογένειάς του στη Νομική, τις υποθέσεις που συνάντησε στον «αγώνα» της Δικαιοσύνης, αλλά και για την τηλεοπτική του εμπειρία, ως αγοραστής του «Cash or Trash». Πώς καταφέρνει να «εντοπίζει» τα πλαστά έργα τέχνης και σε ποια τεχνάσματα πλαστογράφησης καταφεύγουν οι επιτήδειοι;

Γιατί παίζει σκάκι και όχι… τάβλι; Γιατί δεν ακολουθεί το «dress code» των υπόλοιπων συναδέλφων του; Επίσης, μιλάει για τις ευαίσθητες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, τις «παγίδες» που ανακάλυψε ότι έκρυβαν κάποιες από αυτές και μοιράζεται την εμπειρία που βίωσε όταν αντίκρυσε, για πρώτη φορά, έναν εγκληματία. Τέλος, μοιράζεται αξέχαστες στιγμές και εικόνες από τα ταξίδια του σε 168 χώρες, ενώ εξηγεί πώς προέκυψε η ατάκα «Γίνε Στρουγγάρης, να… γουστάρεις».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Καλή Δάβρη. Η ταλαντούχα και γλυκιά ηθοποιός μιλάει για τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια στη Χαλκίδα, την αγάπη της για την Υποκριτική και μοιράζεται άγνωστες προσωπικές της ιστορίες. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε όταν μετακόμισε μόνιμα στην Αθήνα; Ποια ήταν τα λόγια της μητέρας της όταν της ανακοίνωσε ότι θα γίνει ηθοποιός; Επίσης, θυμάται τη συμβουλή του πατέρα της για τον γάμο, την πρόταση που είχε δεχθεί πριν χρόνια, από τον πρώην σύντροφό της σε μια ταβέρνα, και εξηγεί γιατί ποτέ δεν είναι αργά να του πει ακόμη και τώρα… το «Ναι». Τέλος, μιλάει για την πρωτόγνωρη εμπειρία που βιώνει σε δραματικό ρόλο, ως Φωφώ Σαρόγλου στη σειρά «Ο παράδεισος των κυριών», αλλά και πόσο «Καλή» είναι, τελικά, στο να βάζει τα κλάματα.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον επιτυχημένος YouTuber Φίλιππο Ιωάννου, γνωστό ως «Fipsterr». Ο Fipsterr εισβάλλει στο πλατό με ανεβασμένη διάθεση, πειράζει τον «θείο» Γρηγόρη και η συνάντησή τους έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, μιλάει για τις σπουδές του στην Ψυχολογία, καθώς και για τη συνεργασία του με τον Νίκο Μουτσινά, ενώ εξηγεί τους κανόνες που ακολουθεί στα βίντεο που ανεβάζει στο Youtube. Κόβει όσα έχουν ειπωθεί στις συνεντεύξεις του και τα οποία μπορούν να «κλείσουν σπίτια»; Για ποιο λόγο δεν του ταιριάζει το ραδιόφωνο;

Επίσης, ανακοινώνει τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις ως συμπαρουσιαστής στα «Mad Awards», αλλά και στο «Waterboom Festival». Τέλος, ο Γρηγόρης του χαρίζει ένα μοναδικό χειροποίητο κόσμημα για τον λαιμό, τον «σοκάρει» με τα αυτόγραφά του, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του Fipsterr καταλήγει σε φάρσα!



