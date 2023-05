Πολιτική

Επίσκεψη Λαλούση στη ΓΑΔΑ - Το μήνυμά του στους αστυνομικούς

Επίσκεψη στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής πραγματοποίησε σήμερα ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο.

Σκοπός της επίσκεψης του υπουργού ήταν να ενημερωθεί για τις επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛΑΣ στην καθημερινή μάχη που δίνουν κατά της εγκληματικότητας, αλλά και για να στείλει το μήνυμα ότι τίποτα δεν αλλάζει μέχρι να αναδειχθεί η νέα κυβέρνησης από τις ερχόμενες εκλογές.

Αυτό, εξάλλου, τόνισε ο κ. Λαλούσης, αφού ευχαρίστησε τους αξιωματικούς της ΓΑΔΑ για το έργο τους και τους ζήτησε να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς, όπως είπε, το κράτος έχει συνέχεια και για το λόγο αυτό έχουν καθήκον να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους κατά τον καλύτερο τρόπο προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εστίασε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του στους τομείς της ασφάλειας των τουριστών, στην αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, την οδική ασφάλεια και την παραβατικότητα, αλλά και την προστασία των ανηλίκων. Ο κ. Λαλούσης ανέφερε ότι η εικόνα της Αστυνομίας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και είναι ανάγκη οι προσπάθειες αυτές να συνεχιστούν.

