Κρήτη: Στο νοσοκομείο τα παιδάκια που εγκατέλειψε μόνα για μέρες η μάνα τους

Τα παιδάκια που έχουν ηλικία από 5 έως 9 χρονών παραλίγο να βάλουν φωτιά στο σπίτι επιχειρώντας να μαγειρέψουν για να φάνε. Το ένα από αυτά είναι τετραπληγικό.

Με εντολή Εισαγγελέα, παραμένουν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τα τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας από 5 έως 9 ετών, τα οποία εγκατέλειψε ολομόναχα στο σπίτι η 33χρονη μητέρα τους και έφυγε για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Creta24, η αναπληρώτρια διοικήτρια του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου Ελευθερία Κωστάκη, τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση, παίζουν και περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους και παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές ποιο θα είναι το μέλλον μετά την εγκατάλειψη από την μητέρα τους και την σύλληψη της.

Το ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά είναι τετραπληγικό και χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας.

Πρόκειται για δύο αγόρια και ένα κορίτσι, τα οποία έμειναν ολομόναχα σπίτι τους και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, στην προσπάθειά τους να μαγειρέψουν, παραλίγο άθελά τους, να βάλουν φωτιά στο σπίτι!

Στο σπίτι βρέθηκαν κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η 33χρονη μητέρα συνελήφθη, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και φέρεται μάλιστα να ισχυρίστηκε πως ήταν κάτι φυσιολογικό και πως τα παιδιά της μπορούν να φροντίσουν μόνα τους τον εαυτό τους.

Την Δευτέρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή.

