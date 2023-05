Life

“Αρένα” με την Μαρία Αναστασοπούλου: “Δυνατή” πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «Αρένα» με τη Μαρία Αναστασοπούλου κάνει πρεμιέρα, ερευνώντας σε βάθος ένα θέμα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Η «Αρένα» κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη 31 Μαΐου στις 23:00, βάζοντας στο κέντρο της πολύπλευρης έρευνάς της την υπόθεση της «Κιβωτού», η οποία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η ομάδα της εκπομπής θα κάνουν νέες αποκαλύψεις με πρόσωπα που μιλούν για πρώτη φορά στην κάμερα, φωτίζοντας και άλλες πτυχές της υπόθεσης, ενώ αποκλειστικά ρεπορτάζ και μαρτυρίες θα οδηγήσουν σε ανατροπές, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση.

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο πατέρας Αντώνιος;

Τι λέει ο ανήλικος τρόφιμος που τον κατήγγειλε για ασέλγεια;

Υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για ασέλγειες στις δομές;

Η «ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη 31 Μαΐου στις 23:00, ερευνώντας σε βάθος ένα θέμα που σόκαρε το Πανελλήνιο.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Γεωργία Λαγού, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης

Ειδήσεις σήμερα:

Πεύκη: Διπλή καταδίωξη κλεφτών αυτοκινήτου και μηχανής

Χαλάνδρι: Απόδραση κρατούμενου από το Αστυνομικό Τμήμα

Παράσυρση πεζού: Δύο νεκροί μέσα σε δύο ώρες