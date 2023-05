Κοινωνία

Φρέντι Μπελέρη: Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκε ο γιος του

Στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο γιος του Φρέντι Μπελέρη, Πέτρος. Τι δεσμεύτηκε ο Μακαριώτατος.

Με τον Πέτρο Μπελέρη, γιο του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Διονυσίου Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τιράνων από τις 12 Μαΐου και από την Πέμπτη 25 Μαΐου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τιράνων, συναντήθηκε σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ο μακαριώτατος ενημερώθηκε από τον Πέτρο Μπελέρη για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του και εξέφρασε την ανθρώπινη συμπαράστασή του.

Σημείωσε, επίσης, ότι, επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικό λεπτό και άπτεται των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, θα επικοινωνήσει αρμοδίως με τον υπουργό Εξωτερικών και με τον αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.

