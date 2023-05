Πολιτική

Εκλογές - Διακομματική Επιτροπή: Η εισήγηση για τις εμφανίσεις υποψηφίων στα ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισήγηση της Διακομματικής Επιτροπής για τις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Χωρίς περιορισμούς θα πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις των υποψήφιων βουλευτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν όψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ομόφωνα η Διακομματική Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Η Διακομματική Επιτροπή των Βουλευτικών Εκλογών συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία της υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών, καθηγήτριας κ. Καλλιόπης Σπανού με τη συμμετοχή του υπηρεσιακού Υπουργού Επικρατείας, καθηγητή κ. Βασίλη Σκουρή, με βασικό θέμα συζήτησης τον χρόνο τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής των υποψηφίων βουλευτών εν όψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Η απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής ελήφθη με γνώμονα το γεγονός πως οι επικείμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν με δεσμευμένο συνδυασμό (λίστα) και όχι με σταυρό προτίμησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει επίσης ότι παραμένει σε ισχύ η αναλογική κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου των κομμάτων όπως διαμορφώθηκε με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα της 21ης Μαΐου 2023.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 1 Ιουνίου, με βασικό θέμα συζήτησης τη διεξαγωγή τηλεοπτικής αναμέτρησης (debate) μεταξύ των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Αθανάσιος Κουτρουμάνος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δάγκωμα οχιάς: Τα νεότερα για την υγεία της εθελόντριας

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη - Πέραμα: 4 συλλήψεις για το δυστύχημα

Πάρκαρε πάνω σε... κορμό δέντρου και “έφαγε” μήνυση από Δήμο (εικόνες)