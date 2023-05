Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Σκέφτηκα την παραίτηση, αλλά δεν έχω δικαίωμα να λιποτακτήσω

Στο αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτοντας πως σκέφτηκε την παραίτηση όταν είδε την επίδοση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Δεν έχω δικαίωμα να λιποτακτήσω» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στη πρώτη του συνέντευξη μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου στο Star Chanell και πρόσθεσε ότι στόχος του για την δεύτερη εκλογή είναι να ανατραπεί ο συσχετισμός που προέκυψε και να αποτραπεί η παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ερώτηση για τις πρώτες δύσκολες ώρες της Κυριακής των εκλογών απάντησε: «Δεν θα κρυφτώ, αυτό που σκέφθηκα ήταν η παραίτηση, και με βασάνισε όχι μόνο ώρες, αλλά τις πρώτες μέρες. Αλλά μετά το σοκ συνειδητοποίησα ότι το μόνο που δεν έχω δικαίωμα να κάνω είναι να λιποτακτήσω. Δεν έχω δικαίωμα να αφήσω το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που μας εμπιστεύθηκαν και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να τους αφήσω μόνους σε μία δύσκολη στιγμή. Αυτό που προέχει τώρα είναι να σταθούμε στα πόδια μας, να ανασυγκροτηθούμε και να δώσουμε μία νέα μάχη».

Αναφερόμενος στις εκλογές της 25ης Ιουνίου είπε: «Να το παρομοιάσω με κάτι από τον χώρο του αθλητισμού. Δεν είναι επαναληπτικός αγώνας, είναι η δεύτερη προσπάθεια ενός άλτη που πέρασε κάτω από τον πήχη και τώρα πρέπει να το ξεπεράσει, να βρει το περπάτημά του και να κάνει την δεύτερη προσπάθεια. Εάν επαναληφθούν αυτοί οι συσχετισμοί θα έχουμε μία αναντιστοιχία και μία ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Θα είναι οδυνηρό για την δημοκρατία να έχουμε παντοδυναμία ενός κόμματος. Φανταστείτε έναν ανεξέλεγκτο Μητσοτάκη τι άλλο θα κάνει στις υποκλοπές ή στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Μίλησε ο κ. Γεωργιάδης για 180 βουλευτές για να κάνουν μόνοι τους αναθεώρηση. Γιατί ποια ατζέντα έχουν και την κρύβουν, την ιδιωτικοποίηση του νερού;».

Αναφέρθηκε στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση λέγοντας: «Το κρίσιμο διακύβευμα είναι με ποιο πρόγραμμα θα κυβερνηθεί η χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έχει εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης σε σχέση με εκείνο της ΝΔ. Εμείς μιλήσαμε για ανατροπή των συσχετισμών. Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι πολύ δυσμενές αποτέλεσμα. Εμείς όμως δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ούτε συμπλήρωμα της Δεξιάς. Στις επόμενες εκλογές διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Σε ερώτηση για την σχέση του με το ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Δεν έχω κανένα λόγο να ανταγωνιστώ το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία όταν του ανοίξαμε τις αγκάλες και του κάναμε πρόταση συνεργασίας αλλά επέλεξε να κάνει μονομέτωπο αγώνα, δεν με απασχολεί το ΠΑΣΟΚ. Με απασχολεί η δεξιά πολιτική και ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος που είναι ο κ. Μητσοτάκης και η νεοφιλελεύθερη πολιτική του».

Ακολούθως άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Θεωρώ αλαζονικό αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης και δείχνει και ολίγον έπαρση να λέει ότι ένα είναι το κόμμα που κατέρχεται στις εκλογές. Μας νίκησε, πρώτος εγώ τον πήρα τηλέφωνο την Κυριακή το βράδυ, αλλά πρέπει να σεβαστεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Είναι αλαζονικό ότι δεν θέλει να συζητήσουμε και να κάνουμε ντιμπέιτ είτε οι δυο μας είτε όλοι οι αρχηγοί, να προεξοφλεί την ετυμηγορία του ελληνικού λαού και να θεωρεί ότι τρέχει μόνος του. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι οι κάλπες θα είναι άδειες. Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ανατρέψουμε το δυσμενές αποτέλεσμα, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολος συσχετισμός για εμάς».

Σε ερώτηση για το τι θα πράξει μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και αν θα μείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Κατ' αρχήν πρέπει να διανύσουμε τέσσερις δύσκολες εβδομάδες για να φθάσουμε στο ‘μετά'». Διευκρίνησε ακόμη ότι «Δεν υπεκφεύγω, αλλά δεν κάνω σκέψεις για το ‘μετά', τώρα δεν έχω το δικαίωμα να λιποτακτήσω. Και ας δούμε πρώτα το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μία δύσκολη στιγμή αλλά τα πάντα είναι σχετικά στην ζωή. Ένα κόμμα του 4% έκανε μία μεγάλη διαδρομή, έφθασε στο 35%, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει και άλλες δύσκολες στιγμές. Ωστόσο αυτό που με απασχολεί είναι η χώρα, που θα περάσει δύσκολες στιγμές». Σε ερώτηση για τα ονόματα που ακούγονται για την διαδοχή του μεταξύ των οποίων και της Έφης Αχτσιόγλου ο κ. Τσίπρας απέφυγε να πάρει θέση. Σε ερώτηση για το αν θα έβλεπε γυναίκα αρχηγό κόμματος απάντησε ότι «είχαμε γυναίκα αρχηγό κόμματος την κ. Γεννηματά», ενώ σε διευκρίνηση «για γυναίκα αρχηγό που θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία» απάντησε: «Το εύχομαι και θα ήταν μία σημαντική αλλαγή για καινοτομία. Το κρίσιμο όμως δεν είναι να έχουμε μόνο μία γυναίκα πρωθυπουργό αλλά και ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει.

Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε και για την απόφαση να εκπροσωπείται το κόμμα στην εκλογική αντιπαράθεση από συγκεκριμένα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν και από τις επικρίσεις ότι «αυτό είναι σταλινικό» και απάντησε: «Λάβαμε το μήνυμα των πολιτών, οι πολίτες θέλουν υπευθυνότητα, συγκρότηση, σοβαρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κατηγορηθεί για περιορισμό των απόψεων, μάλλον για το αντίθετο. Ωστόσο έχει συλλογικά την ευθύνη τις ημέρες των εκλογών να επιλέγει τα πρόσωπα που δημόσια θα τον εκπροσωπούν».

Σε άλλη ερώτηση για τοποθετήσεις που στρέφονται κατά των πολιτών για την ψήφο τους, απάντησε ότι τις ακούει με «πολύ μεγάλη δυσφορία», και πρόσθεσε: «Είναι λάθος από προοδευτικούς ανθρώπους να ομνύουμε στην δύναμη του λαού αλλά όταν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα να ρίχνουμε τις ευθύνες στον λαό. Πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες σε εμάς».

Σε ερώτηση για τα αίτια της ήττας αφού επανέλαβε ότι ήταν ένα οδυνηρό αποτέλεσμα που προκάλεσε σοκ και δημιούργησε συναισθήματα θλίψης και απογοήτευσης πρόσθεσε: Προέχει να το ξεπεράσουμε, να ανασυγκροτηθούμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Δεν ψάχνουμε στους πολίτες ή στους αντιπάλους μας τα αίτια της ήττας, αλλά σε εμάς στον τρόπο που μεταδώσαμε το μήνυμά μας, στην εικόνα βαβυλωνίας που εκπέμπαμε και στον στρατηγικό εγκλωβισμό μας στην απλή αναλογική».

Ακολούθως εξήγησε: «Την ώρα που εμείς μιλάγαμε για συνεργασίες δεν βρίσκαμε συνομιλητές από την άλλη πλευρά». Σε σχέση με την απλή αναλογική είπε ότι «για την Αριστερά είναι όραμα και διαχρονικό αίτημα η ισοτιμία της ψήφου. Το όραμά μας ήταν ένα πολιτικό σύστημα χωρίς τοξικότητα, με κυβερνήσεις συνεργασίας και συγκλίσεις. Όμως το πολιτικό σύστημα δεν είναι ώριμο για τέτοιες συνεργασίες, αλλά φαίνεται ότι και η πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί κυβερνήσεις αυτοδυναμίας και όχι συνεργασίας».

Ως άλλη αιτία της ήττας μετά τον «στρατηγικό εγκλωβισμό της απλής αναλογικής» πρόσθεσε: «Αλλά η σημαντικότερη αιτία, είχε να κάνει με το τσουνάμι που διαμορφώθηκε καθώς ο αντίπαλος κατάφερε να επιβάλλει τη ατζέντα του φόβου και να μεταφέρει την συζήτηση στο παρελθόν στο 2015. Φθάσαμε να συζητούμε την παραπληροφόρηση ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τις εισφορές και όχι ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη Ιουνίου». Πρόσθεσε στις αιτίες της ήττας την «βαβυλωνία» ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα (Κατρούγκαλος, Φωτίου) σημειώνοντας ότι «όταν αναφέρομαι σε αστοχίες στελεχών αναφέρω όλες». Σε ερώτηση για την δική του έκκληση προς τους άλλοτε ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής εξήγησε: «Δεν αναφέρθηκα στους χρυσαυγίτες, σε εκείνους που μας χτυπάνε στον δρόμο, αναφέρθηκα στους πολίτες που την ψήφισαν σαν αντισυστημική δύναμη. Το ίδιο που είπα εγώ το είπε λίγες ημέρες αργότερα και ο κ. Σκέρτσος». Αναγνώρισε την ευθύνη του ότι «και εγώ μαζί δεν κατάφερα να κατευθύνω την συζήτηση στα μεγάλα διακυβεύματα της επόμενης ημέρας, με ποιος πρόγραμμα θα κυβερνηθεί η χώρα τα επόμενα χρόνια, αν θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, εάν θα ανατραπεί η εργασιακή ζούγκλα, αν θα επικρατήσει δικαιοσύνη».

Μίλησε για τα τρία θέματα που είναι ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ μόλις σε μερικές ημέρες: «Το πρώτο είναι το επιτελεικό, ψηφιακό φιάσκο με την τράπεζα θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Το δεύτερο είναι το ζήτημα που προέκυψε με το έλλειμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν οφειλές. Το τρίτο είναι το εργατικό ατύχημα στο Πέραμα, λόγω της μείωσης των ελέγχων, το οποίο συνέβη την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης επαίρεται για το 38% που πήρε στη περιοχή». Σε ερώτηση ότι έχει συνευθύνη γιατί και εκείνος είχε ψηφίσει την ρύθμιση που αφήνει χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη τους ελεύθερους επαγγελματίες ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Η ΝΔ άφησε εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τους μικρομεσαίους που έχουν οφειλές. Είχαμε είχαμε ψηφίσει την παράταση. Το να μην υπάρχει άλλη παράταση είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όπως λέει ο κ. Σκέρτσος; Ήταν κυβέρνηση τέσσερα χρόνια και φταίει η απλή αναλογική;».

Σε ερώτηση για τον ΕΝΦΙΑ και την ενδεχόμενη μείωσή του απάντησε: «Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για μείωση του ΕΝΦΙΑ». Ακολούθως για την κοστολόγηση του προγράμματός του είπε: «Εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα που κοστολογείται 5,5 δις τον πρώτο χρόνο. Κυβέρνησα στις πιο δύσκολες στιγμές με τον κ. Τσακαλώτο, την κ. Αχτσιόγλου που έχουν συμβάλλει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω τι θα πει δημοσιονομική σταθερότητα. Από εκεί και πέρα είναι υποτιμητικό να μας λένε για κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντες; Εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Ας κουβεντιάσουμε. Η μείωση του ΦΠΑ έχει κόσοτος1,3 δις και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης άλλο 1,5 δις. Δεν κοστίζει τέσσερα που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όταν έχουμε δώσει 10 δις σε επιδοτήσεις μόνο μέσα στο 2022 δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μειώσεις; Τόσο κοστίζει, τι να κάνουμε και το αντέχει ο προϋπολογισμός». Ακολούθως πρόσθεσε ότι πολλά από τα ζητήματα δεν είναι θέμα κόστους είναι θέμα προτεραιότητας και αντίληψης και εξήγησε: « Το θέμα των πλειστηριασμών 700.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, δεν είναι θέμα κόστους είναι θέμα αντίληψης. Η εργασιακή ζούγκλα και η αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας κοστίζει; Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, είναι θέμα επιλογής».

Ρωτήθηκε και για την φορολόγηση που άνοιξε με δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Η αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων δεν θα δώσει μεγάλα έσοδα. Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών εάν υπάρξουν ξανά θα δώσει έσοδα».

Άκης Σκέρτσος για συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Επιμένει στα ίδια ψέμματα

"Ο κ. Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την εκλογική του συντριβή, επέμεινε να διαβάζει την πραγματικότητα με τους ίδιους παραμορφωτικούς φακούς" σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Άκης Σκέρτσος σχολιάζοντας τη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο κ.Σκέρτσος σημείωσε ότι ο κ.Τσίπρας "εξακολουθεί να παρουσιάζει μια Ελλάδα «μαύρη». Το μόνο συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει είναι πως οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σωστές, αλλά επικοινωνήθηκαν λάθος. Δεν φταίνε όσα έλεγε, αλλά ο τρόπος που τα έλεγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 'Αρα οι «λίστες των αρεστών» στην ηγεσία που θα βγαίνουν στα ΜΜΕ, θα λύσουν το πρόβλημα".

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε τον κ.Τσίπρα ότι "επιμένει στα ίδια ψέματα, από τους δήθεν 700.000 πλειστηριασμούς, έως τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα μείνουν χωρίς περίθαλψη, όταν κάτι τέτοιο ξέρει ότι δεν ισχύει" και προσέθεσε:

"Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτα οι ιδέες του και η έλλειψη τεκμηρίωσης για την υλοποίησή τους και μετά το ύφος και τα πρόσωπα που τις επικοινωνούν. Επέλεξε να ασχοληθεί μόνο με το δεύτερο αποδεικνύοντας πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Για τον κ. Τσίπρα εξακολουθεί να είναι «στραβός ο γιαλός». Και να αρμενίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τίποτα δεν έμαθε, τίποτα δεν άλλαξε. Τον αφήνουμε στον δικό του κόσμο. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να απαντάμε στις ανάγκες της κοινωνίας για ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα. Και να παλεύουμε για μια χώρα που θα προχωράει σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά".

