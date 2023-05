Κοινωνία

Γκάζι - Δολοφονία 50χρονου: Κρυβόταν σε μοναστήρι ο δράστης

Ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί από περαστικό αναίσθητος και αιμόφυρτος στη μέση του δρόμου στο Γκάζι. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του δράστη.

Ένας 29χρονος είναι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης της ανθρωποκτονίας 50χρονου, που διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, στο Γκάζι. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, με ένταλμα, χθες το απόγευμα, σε καφετέρια στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ από πηγές της ΕΛΑΣ, ο δράστης υποστήριξε ότι μετά τη δολοφονία κρυβόταν σε μοναστήρι, στην περιοχή της Αττικής, ενώ η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα.

Υπενθυμίζεται, ότι πρωινές ώρες της 24ης Σεπτεμβρίου 2022, ο 50χρονος εντοπίστηκε, από διερχόμενο πολίτη, πεσμένος στο οδόστρωμα και μέσα σε μια λίμνη αίματος, στο Γκάζι. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 29χρονος, μαζί με ένα ακόμα άτομο, διαπληκτίστηκαν με το θύμα, έξω από νυχτερινό κέντρο και ο φερόμενος ως δράστης χτύπησε τον 50χρονο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου απεβίωσε.

Ο 29χρονος και το άλλο άτομο διέφυγαν από το σημείο με μηχανή ιδιοκτησίας του πρώτου.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα.

