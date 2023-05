Κοινωνία

Βούλα: Σύλληψη 31χρονου για ναρκωτικά και όπλα

Διακινούσε διάφορες ναρκωτικές ουσίες στα νότια προάστια της Αττικής. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη χθες Δευτέρα το μεσημέρι στη Βούλα, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, ένας 31χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορούμενου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και ναρκωτικά χάπια) στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στην συνέχεια ο 31χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Βούλας, να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης με σκοπό την άμεση διακίνηση.

Σε έρευνα πού διενεργήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 36,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 41,4 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 4 φαρμακευτικά δισκία, 1 περίστροφο, 1 κυνηγετικό δίκαννο, 1 τυφέκιο με γεμιστήρα, 11 φυσίγγια, 33 σφαίρες, 1 ξιφολόγχη συνολικού μήκους 30 εκατοστών, 2.345 ευρώ, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές, 2 κινητά τηλέφωνα, 1 αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

