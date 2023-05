Κοινωνία

Παράσυρση πεζού: Δύο νεκροί μέσα σε δύο ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η παράσυρση ενός άνδρα και μιας γυναίκας από οχήματα, σε διαφορετικές περιοχές.

Δυο θανατηφόρα τροχαία, καταγράφηκαν μέσα σε λιγότερες από δύο ώρες, το βράδυ της Τρίτης, στην Αττική.

Τα δυστυχήματα συνέβησαν σε Κερατσίνι και Κολωνό, όπου δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Το ένα τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 21:20, όταν ένα αυτοκίνητο που εκινείτο στην Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, στην διασταύρωση της με την Γρηγορίου Λαμπράκη, παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της.

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε δεύτερη παράσυρση πεζού, αυτήν την φορά στον Κολωνό.

Στις 22:40, στην διασταύρωση των οδών Λένορμαν και Παλαμηδίου, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν πεζό άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η ταυτότητα του παρέμενε άγνωστη.

Οι υπαίτιοι οδηγοί συνελήφθησαν και στις δύο περιπτώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόλογα: Σε χαμηλό 10μηνου η απόδοση του δεκαετούς

Πεύκη: Διπλή καταδίωξη κλεφτών αυτοκινήτου και μηχανής

Χαλάνδρι: Απόδραση κρατούμενου από το Αστυνομικό Τμήμα