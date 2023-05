Life

“The 2Night Show” - Στρουγγάρης: η δικηγορία, οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και το “Cash or Trash” (βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Νight Show", o δημοφιλής δικηγόρος.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε ο Φοίβος Στρουγγάρης το βράδυ της Τρίτης.

Ο δικηγόρος, έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, το πάθος του για τον αθλητισμό, την παράδοση της οικογένειάς του στη Νομική, τις υποθέσεις που συνάντησε στον «αγώνα» της Δικαιοσύνης, αλλά και για την τηλεοπτική του εμπειρία, ως αγοραστής του «Cash or Trash».

Αρχικά ανέφερε ο Φοίβος Στρουγγάρης σχετικά με την τηλεοπτική του παρουσία αλλά και τη σχέση του με τα έργα τέχνης: "Είμαι δικηγόρος και ειδικεύομαι στις περιπτώσεις που αφορούν στις απάτες των έργων τέχνης. Μου είπαν ότι υπάρχει μια θέση στο Cash or Trash να πάω και πήγα. Ως δικηγόροι στο γραφείο ασχολούμαστε με το αστικό αλλά όταν έχεις ένα μεράκι, σε οδηγεί κάπου".

Συνεχίζοντας, "αποκάλυψε" πως αναγνωρίζει κανείς πλαστά έργα τέχνης: "Κάνοντας μια στατιστική, οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες είναι πολύ συγκεκριμένοι, όπως για παράδειγμα ο Τάκης Βασιλάκης, ο Στάθης Λογοθέτης. Εξ αυτών, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην πορεία τους, που κατάλαβαν ότι κάποιοι καλλιτέχνες θα πουλήσουν ακριβά τα έργα τους στο μέλλον και πλαστογράφησαν το όνομά τους πάνω σε έργα άλλων. Η υπογραφή στους πίνακες δεν είναι πάντα η ίδια. Πολλοί ζωγράφοι είχαν βοηθούς με πονηρές βλέψεις και κάποιοι όταν έκλεινε το εργαστήριο το άνοιγαν ξανά".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με νομικές υποθέσεις που αφορούσαν το οικογενειακό δίκαιο: "Τρία είναι τα αντικείμενα που ασχολούμαι. Αναλαμβάνω υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Αρχικά δεχόμουν κυρίες που ήταν θύματα οικογενειακής βίας, στην πορεία διαπίστωσα ότι είναι και πολλοί άντρες... Μετά διαπίστωσα ότι υπήρχε μια “μόδα” από κυρίες που κατήγγειλαν τους συζύγους τους για ασέλγεια ανηλίκων για να πάρουν την επιμέλεια ή την διατροφή".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διακαιοσύνη στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι... "αργεί αλλά δεν κάνει λάθη": "Στη φυλακή θα σε σεβαστούν αν έχεις κάνει για παράδειγμα μια δολοφονία αλλά δεν θα σε σεβαστεί κανείς αν έχεις ασελγήσει σε παιδί. Οι δικηγόροι αν θέλουν να χαριτολογήσουν θα σου πουν πώς ο εντολέας τους είναι πάντα αθώος αλλά μέσα τους ξέρουν. Δεν χρειάζεται να μου πεις, θα δω την δικογραφία και θα καταλάβω. Στην Ελλάδα η δικαιοσύνη αργεί, αλλά λάθη δεν κάνει. Φαίνεται αν είναι κάποιος αθώος ή όχι".

Αναφερόμενος στη σχέση του με τη δικηγορία, ανέφερε: "Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχα δύο ακούσματα. Το ένα ήταν το ταξίδι και το άλλο η δικηγορία. Οπότε κάτι από αυτά θα ακολουθήσεις. Τα “παίρνω” τα γράμματα και επέστρεψα στην Ελλάδα και θεώρησα ότι η δικηγορία με κερδίζει. Πρέπει να δουλεύεις και να μάθεις να σκέφτεσαι. Έχω μάθει να παίζω σκάκι και όχι τάβλι στην δικηγορία. Δεν επιτρέπω ό,τι φέρει η ζαριά".

Πρόσθεσε επίσης: "Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε πρώτα στον πατέρα μου και μετά έρχονται σε εμένα, χρησιμοποιούν και τις δύο υπηρεσίες. Μου αρέσει το δικαστήριο, είναι σαν θεατρική παράσταση".

