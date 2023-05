“The 2Night Show” - Δάβρη: η πρόταση γάμου και η συγκίνηση για τον πατέρα της (βίντεο)

Life

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Κάλη Δάβρη, που μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή "The 2Night Show".

Η Κάλη Δάβρη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Τρίτης.

Η ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στην σειρά εποχής "Ο Παράδεισος των Κυριών", μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια στη Χαλκίδα, την αγάπη της για την υποκριτική και μοιράστηκε άγνωστες προσωπικές της ιστορίες. Συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής, όταν ρωτήθηκε για τους γονείς της.

Όπως ανέφερε αρχικά η ηθοποιός, "δεν μου αρέσω πάντα όταν βλέπω τον εαυτό μου. Είναι άβολο να βλέπεις τον εαυτό σου και να ακούς τη φωνή σου... Είναι ευχάριστο να δίνονται ευκαιρίες στον ηθοποιό να παίζουν και δράμα και κωμωδία αλλά ο κόσμος δεν το δέχεται εύκολα. Φέτος που μου έδωσαν δραματικές σκηνές, άκουσα καλά λόγια".

Στη συνέχεια μίλησε για τους γονείς της, μετά από ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν οι γονείς της την καμαρώνουν για το ρόλο που υποδύεται στη σειρά: "Οι γονείς μου ήταν υποστηρικτικοί όταν τους είπα ότι θα γίνω ηθοποιός. Ήξεραν ότι δεν θα γίνω πλούσια από αυτή τη δουλειά αλλά με υποστήριζαν πάντα".

Εκείνη την ώρα η ηθοποιός, "λύγισε" και με δάκρυα στα μάτια είπε: "Ο μπαμπάς μου έχει “φύγει”. Όχι δεν πρόλαβε να με δει. Ήταν υποστηρικτικός… Εντάξει θα μου φύγει. Με συγχωρείς, συγγνώμη", με τον παρουσιαστή να απαντά:

"Συγγνώμη που το ρώτησα, απλά επειδή μιλάμε… Η μαμά όμως εντάξει. Κάτσε να σου δώσω ένα χαρτομάντηλο... Είσαι ευαίσθητη ε; Εγώ συγγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Εντάξει, χαλάρωσε. Από ότι αντιλαμβάνομαι πρέπει να ήταν πολύ δεμένοι οι γονείς σου. Όταν πάω να μιλήσω με πολύ κόσμο για τους γονείς, κάποιοι δαγκώνονται κι έχουν μιλήσει και σκληρά. Είναι πολύ γλυκό να μιλάνε τα παιδιά ωραία για τους γονείς. Δυστυχώς πολλά παιδιά μιλάνε άσχημα για τους γονείς κι όσα βίωσαν. Το θεωρώ γλυκό, αν και σε φέρνω σε δύσκολη θέση".

Όσον αφορά το γιατί δεν έχει παντρευτεί, η ίδια αποκάλυψε πως έχει δεχτεί πρόταση γάμου: "Είμαστε τρία παιδιά και είμαι το μικρότερο. Δεν παντρεύτηκα ακόμα. Δεν είμαι μικρή. Μου έχουν κάνει πρόταση γάμου. Είμαι μια έτσι μια αλλιώς. Δεν δέχτηκα, το έπαιζα δύσκολη. Με πήγε σε ταβέρνα στην Χαλκίδα στα δύο χρόνια σχέσης και μου έκανε πρόταση. Μου βγάζει το κουτάκι, μόλις το βλέπω λέω αμάν, κάτι με έπιασε μέσα μου.

Μόλις με ρώτησε αν θέλω να παντρευτούμε, σκεφτόμουν από πού μπορώ να φύγω… Μέναμε μαζί, σαν παντρεμένοι ήμασταν. Δεν μπορώ τη δέσμευση ενώ τον αγαπούσα πολύ. Μέναμε και μαζί και έμεινε για πολλά χρόνια δίπλα μου. Πιστεύω πώς αν του πω να παντρευτούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, θα πει ναι" εξομολογήθηκε η Καλή Δάβρη.

