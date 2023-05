Οικονομία

ΡΑΕ - Ρεύμα: Συμβουλές για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων

Οι προτροπές της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στους καταναλωτών, για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος

Συμβουλές προς τους καταναλωτές για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δίνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων με βάση όπως αναφέρει τις αναφορές των καταναλωτών που υποβάλλονται στην Αρχή τηλεφωνικά ή μέσω της πλατφόρμας υποβολής παραπόνων MYRAE.

Μεταξύ άλλων, η Αρχή επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι πελάτες ενός προμηθευτή που προσφέρει χαμηλά τιμολόγια μόνο για νέους πελάτες, προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να ενταχθούν στο φθηνότερο τιμολόγιο χωρίς χρέωση.

Η Αρχή εφιστά συγκεκριμένα την προσοχή των καταναλωτών σε πέντε ζητήματα με στόχο, όπως αναφέρει, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός τα οποία έχουν ως εξής:

Ως προς τις εκπτώσεις συνέπειας (εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών)

(1) Μειούμενη έκπτωση συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει την πρόθεση ορισμένων Προμηθευτών να παρέχουν εκπτώσεις εμπρόθεσμης εξόφλησης/συνέπειας στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, οι οποίες ωστόσο αποδεικνύονται μη σταθερές, καθώς το ποσοστό της ταμειακής διευκόλυνσης στο οποίο αυτές μεταφράζονται, δεν παραμένει σταθερό κάθε μήνα. Αντιθέτως, αυτό μεταβάλλεται και συνήθως μειώνεται μετά το πέρας συνήθως των δύο πρώτων μηνών παραμονής στο προϊόν.

Ως εκ τούτου, η Αρχή συστήνει προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, εξετάζοντας αναλυτικά τους όρους του κάθε προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας που επιλέγουν και να μην στέκονται απλά σε μία ελκυστική εμπορική παρουσίαση, που μπορεί να λειτουργεί ως ένα «παραπλανητικό δέλεαρ».

(2) Μη σωρευτική απόδοση ποσού έκπτωσης συνέπειας

Την προσοχή τους θα πρέπει να εστιάσουν οι καταναλωτές και στη μη σωρευτική απόδοση ενός ποσού έκπτωσης συνέπειας κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναλογικά των ημερών κατανάλωσης, πρακτική η οποία ακολουθείται από κάποιους Προμηθευτές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν πώς η έκπτωση συνέπειας αποδίδεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο πρόγραμμα προμήθειας και εάν αποδίδεται τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, όπως αναφέρουν οι όροι της σύμβασης που έχουν υπογράψει.

(3) Μη σταθερή έκπτωση συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν διαφορετική έκπτωση συνέπειας ανά μήνα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την διαφορετική έκπτωση αυτή και να προσέχουν την εμπορική παρουσίαση του προϊόντος.

(4) Εκ των προτέρων εκπτώσεις συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει περιπτώσεις Προμηθευτών οι οποίοι που εφαρμόζουν εκ των προτέρων έκπτωση συνέπειας στην αρχική τιμή προμήθειας, η οποία ωστόσο εξ ορισμού προϋποθέτει εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμού από τον καταναλωτή, που εκ των πραγμάτων θα λάβει ή όχι χώρα κατά την εξόφληση του λογαριασμού εκ των υστέρων.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μείωση της τιμής προμήθειας του λογαριασμού μπορεί να είναι μόνον πρόσκαιρη και να ανατραπεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθεί έγκαιρα ο λογαριασμός.

5. Προϊόντα - «κράχτες»

Πολλοί Προμηθευτές έχουν δημιουργήσει προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία ωστόσο αφορούν μόνο σε νέους αλλά όχι σε υφιστάμενους πελάτες. Έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών έχει συμβληθεί με αρκετά ακριβότερα προγράμματα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν στους προμηθευτές τους να τους περάσουν στο πρόγραμμα με την χαμηλή τιμή προμήθειας. Η Αρχή συνιστά στους καταναλωτές να διαλέξουν τα προϊόντα με τις χαμηλότερες τιμές και να προχωρήσουν σε αλλαγή προγράμματος εντός του Προμηθευτή τους. Η αλλαγή αυτή θα γίνει άμεσα και χωρίς καμία χρέωση εφόσον το πρόγραμμα είναι κυμαινόμενο.

