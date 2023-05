Υγεία - Περιβάλλον

BIOTIX: Η 1η ολοκληρωμένη σειρά προβιοτικών, από την Quest

Καινοτομία και έρευνα συνδυάζονται στα προβιοτικά BIOTIX της Quest.

Σε ενημέρωση από την εταιρεία, αναφέρονται τα εξής:

«Η Quest, με 40 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, είναι μια από τις πρώτες εταιρίες παγκοσμίως που αναγνώρισαν την τεράστια σημασία των προβιοτικών στην υγεία. Την δεκαετία του ΄80, σχεδίασε το Acidophilus Plus, που ήταν το 1ο προβιοτικό που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, έχοντας πιστό κοινό.

Στη συνέχεια, το 2010 δημιούργησε τη σειρά Biotix, την 1η σειρά εξειδικευμένων προβιοτικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση που πλέον περιλαμβάνει περισσότερα από 10 προϊόντα.

Επιπλέον, είναι η 1η εταιρία που κατάφερε να συνδυάσει στα προϊόντα της τα προβιοτικά με άλλα συστατικά και να εγγυηθεί για τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Immune Biotix, CalmBiotix, καθώς και τα Tum Biotix Gold και Cholesterol Biotix που βραβεύτηκαν στα Food Supplement Awards 2022.

Καινοτομία DR caps & In-house παραγωγή

Η Quest είναι ένας από τους ελάχιστους in-house παραγωγούς που παράγει τα προβιοτικά της στις δικές της εγκαταστάσεις και μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε τις DR κάψουλες (κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης) στα προβιοτικά της, για την απελευθέρωση των προβιοτικών απευθείας στο έντερο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Συνθέσεις που βασίζονται στην έρευνα και προτείνονται από επαγγελματίες υγείας

Οι συνθέσεις των Biotix βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες και τα συστατικά τους επιλέγονται και συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Τα Biotix τα εμπιστεύονται και τα προτείνουν επαγγελματίες υγείας, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί και διαιτολόγοι.

Η Ζέτα Δούκα επιλέγει Biotix

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα διατροφής και υγείας, η Ζέτα Δούκα έβαλε τα Biotix στη ζωή της το 2017, πίστεψε σε αυτά και διαπίστωσε η ίδια τα οφέλη που προσφέρουν στην υγεία της. Είναι η πρέσβειρα των Biotix από το 2017 και πλέον ως πρέσβειρα όλης της Quest, υποστηρίζει τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καθένας μας από τα συμπληρώματα διατροφής της Quest. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: “Φροντίδα είναι να απολαμβάνεις τη μέρα σου με πιο λειτουργικό έντερο, δυνατότερο ανοσοποιητικό και καλύτερη διάθεση. Άλλαξε κι εσύ τη ζωή σου με προβιοτικά Biotix, από την Quest”».

