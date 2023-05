Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: “τοξικοί γονείς” και οι θερμίδες στην παραλία την Τετάρτη

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής την Τετάρτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για μία αναπτυξιακή αξιολόγηση στο παιδί μας; Η συμβουλευτική ψυχολόγος και γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια Ελένη Χαρούλη, απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας και επισημαίνει γιατί πρέπει να εστιάζουμε σε συγκεκριμένες ηλικίες.

Τι μπορούμε να φάμε στην παραλία χωρίς να πάρουμε πολλές θερμίδες; Ο Κωνσταντίνος Ξένος προτείνει τις ιδανικές επιλογές.

Τι είναι ο χρόνιος πόνος και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε; Η γιατρός - χειροπρακτικός Κατερίνα Μουστάκα, μας δείχνει ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας για τη μέση και τον αυχένα.

Μήπως γινόμαστε “τοξικοί” γονείς; Η ψυχολόγος Στέλλα Μπάφα αναλύει τα χαρακτηριστικά ενός τοξικού γονέα.

Πώς μπορούμε να πούμε “αντίο” στα χαλαρά μπρατσάκια; Ο πλαστικός χειρουργός Νικόλαος Μαλτζάρης, μας ενημερώνει για τους τρόπους αντιμετώπισης που θα μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας.

Δείτε το trailer:





