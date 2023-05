Οικονομία

Κάρπαθος: γυναίκα έστησε απάτη “μέσω” ΕΣΠΑ

Πώς δρούσε η γυναίκα, που είναι παλιά γνώριμη των Αρχών. Ποια ήταν η "χρυσή" της λεία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών αρχών της Καρπάθου μετά την υποβολή 5 μέχρι στιγμής μηνύσεων από 10 περίπου θύματα 65χρονης που υποσχόταν ότι θα προωθούσε -με το αζημίωτο- αιτήσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ.

Υποδυόμενη την σύμβουλο επενδύσεων με «άκρες» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και γνωριμίες σε υψηλά κλιμάκια εξαπάτησε ειδικότερα επιχειρηματίες του τουρισμού υποσχόμενη την υπαγωγή επενδύσεών τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Η «ταρίφα», σύμφωνα με τις μηνύσεις που υπέβαλε ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, ξεκινά από τα 15.000 ως τα 30.000 ευρώ ανά θύμα, ενώ η δράση της δεν αποκλείεται να έχει επεκταθεί και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Εντύπωση προκαλεί μάλιστα ότι φέρεται να απέσπασε 30.000 ευρώ από υπήκοο Ιταλίας υποσχόμενη την ρύθμιση ως και την διαγραφή χρεών του!

Από την έρευνα που διενήργησαν θύματά της στην Κάρπαθο προέκυψε ότι η 65χρονη έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν τις αρχές!

Η δράση της αποκαλύφθηκε τον ?εκέμβριο του 2017 όταν μια 72χρονη κάτοικος Χαλανδρίου, κατέθεσε ότι στις αρχές του 2015 γνώρισε την κατηγορούμενη, η οποία της συστήθηκε ως οικονομικός σύμβουλος που ασχολείται με μελέτες επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Η απατεώνισσα με το πρόσχημα ότι μέσω των υψηλών γνωριμιών της με υπαλλήλους διάφορων δημοσίων υπηρεσιών και τραπεζικών συστημάτων έχει τη δυνατότητα να προωθήσει αιτήσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ και να μεσολαβήσει για την έγκρισή τους, καθώς και τη δυνατότητα διαγραφής χρεών προς συγκεκριμένη τράπεζα, φέρεται να της απέσπασε, από την άνοιξη του 2015 έως και τον Μάιο του 2016, τμηματικά το συνολικό ποσό των 17.100 ευρώ ως διαδικαστικά έξοδα.

Τα 4.900 ευρώ από αυτά τα έλαβε για να προωθήσει προγράμματα ΕΣΠΑ για συγγενικά πρόσωπα του θύματος, ενώ άλλα 7.000 ευρώ έδωσε η 72χρονη προκειμένου η επιτήδεια να διευθετήσει χρέος που είχε στην τράπεζα.

Η απατεώνισσα πήρε άλλα 5.200 ευρώ για προσωπικές της εκκρεμότητες. Η γυναίκα έπαθε σοκ όταν πληροφορήθηκε από υπάλληλο της τράπεζας ότι οι οφειλές της δεν είχαν ρυθμιστεί. Μετά από πιέσεις, το θύμα κατάφερε να πάρει πίσω 12.500 ευρώ υπογράφοντας ιδιωτικό συμφωνητικό με τη μηνυόμενη.

Η 72χρονη κατήγγειλε ότι η κατηγορουμένη έχει εξαπατήσει με το ίδιο modus operandi και άλλα 24 άτομα, τα οποία κατονόμασε.

Σε επτά από αυτούς επέστρεψε τα χρήματα. Κατά την προανάκριση αποκαλύφθηκε ότι η 65χρονη από τον Ιούλιο του 2015 έως και τα τέλη του 2016 απέσπασε από τα θύματά της πάνω από 100.000 ευρώ.

Εχει καταγγελθεί ειδικότερα από έναν 43χρονο πως τον Νοέμβριο και ?εκέμβριο του 2015 απέσπασε 13.000 ευρώ με το πρόσχημα προώθησης αίτησης για επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ, υπογράφοντας σύμβαση συμβουλευτικής υποστήριξης.

Με το ίδιο κόλπο η κατηγορούμενη απέσπασε 30.992 ευρώ από δύο αδέλφια. Το θύμα αποκάλυψε ότι άλλα οκτώ άτομα εξαπατήθηκαν με την ίδια μέθοδο.

Μια γυναίκα έχει καταγγείλει ότι έχασε 10.000 ευρώ καθώς τα έδωσε στην 65χρονη για να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης η αίτησή της για επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Η ίδια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος της επιτήδειας.

Η απατεώνισσα όπως έχει προκύψει από τις έρευνες είχε επεκτείνει τις επικερδείς «δουλειές» της και στην επαρχία στο Νεοχώρι, στην Καλαμάτα και στην Μεσσηνία.

Η επιτήδεια στις συναντήσεις με τα θύματά της συνοδευόταν από διάφορα άτομα τα οποία σύστηνε ως συνεργάτες της και υπαλλήλους διαφόρων υπουργείων με ονόματα «Παπασταυρόπουλος», «Περικλής» «Αποστόλης» και «Βάσω», αγνώστων λοιπών στοιχείων, καθώς και από τον σύντροφό της με καταγωγή από τη Μεσσηνία.

Στην Λάρισα έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος της το έτος 2020 αναφορικά με τη λήψη επιχορήγησης για ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.).

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, κατά το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του έτους 2018, εμφανίστηκε στους παθόντες με την ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου παροχής υπηρεσιών-μελετών επενδυτικών προγραμμάτων και ενεργώντας από κοινού με έναν άνδρα τον οποίο σύστησε ως συνεργάτη και σύντροφό της, υποσχόμενοι την κατάθεση αίτησης για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και την περαιτέρω μεσολάβησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκρισή της, κατόρθωσαν και τους εξαπάτησαν αποσπώντας από αυτούς παράνομο περιουσιακό όφελος. Θύματά της στην δικογραφία αυτή είναι 4 κάτοικοι της Λάρισας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξακριβώθηκε μετά από αλληλογραφία με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας, με αντικείμενο τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4314/2014) ότι ουδέποτε κατατέθηκαν αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 επ’ ονόματι των θυμάτων.



