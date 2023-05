Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: απείλησε αστυνομικούς ότι θα τους κολλήσει AIDS!

Ο άνδρας που ήταν εκτός εαυτού επιτέθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν.

Ένα ακόμη περιστατικό, αναστάτωσε τον Βόλο, όταν ένας μεθυσμένος άνδρας, απείλησε αστυνομικούς.

Πιο συγκεκριμένα, με ακατονόμαστες εκφράσεις έβρισε ένας 44χρονος Βολιώτης αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν χθες τα ξημερώματα σε μπαρ στη Ν. Ιωνία, διότι ήταν μεθυσμένος και δημιούργησε επεισόδιο. Ο δράστης «έλουσε» τους αστυνομικούς με βρισιές και μεταξύ των άλλων, τους απείλησε ότι θα τους φτύσει και θα κολλήσουν Aids…

Ο άνδρας ήταν εκτός εαυτού επιτέθηκε κατά των αστυνομικών, δεν πειθάρχησε στις εντολές τους και στο κρατητήριο που μεταφέρθηκε προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο!

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα χθες σε μπαρ στη Ν. Ιωνία, καθώς έπινε από το μεσημέρι, ξεκίνησε με τσίπουρα, στη συνέχεια με μπύρες και το βράδυ στο μπαρ έπινε ουίσκι… Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί εκτός εαυτού και επιθετικός, να διαπληκτιστεί με άλλους θαμώνες και να αρχίσει να σπάει πράγματα στο μπαρ.

Κατά δύο αστυνομικών

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία για να τον συλλάβει και τότε ο κατηγορούμενος επιτέθηκε και βιαιοπράγησε κατά δύο αστυνομικών, απωθώντας τους βίαια και κλωτσώντας τους, για να μην τον προσαγάγουν στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου. Επίσης αρνήθηκε να μπει στο περιπολικό για έλεγχο στοιχείων, ενώ στο κρατητήριο του Α.Τ. Βόλου, όπου μεταφέρθηκε ήταν σε έξαλλη κατάσταση, φώναζε έντονα και έβγαζε κραυγές και αποπειράθηκε να αυτοτραυματιστεί χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο!

Ο 44χρονος αντιμετώπισε τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, απείθειας, διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβρισης κατά συρροή και απειλής κατά συρροή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας έλεγε στους αστυνομικούς «κωλ…μπ… θα μου κλ…. τ’ αρ..….», «π…. γιοί», «θα σας φτύσω να κολλήσετε Aids», «θα σας γ…. όλους».

Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου υποστήριξε ότι είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι πίνοντας τσίπουρα, συνέχισε με μπύρες και τελευταία έπινε ουίσκι, με αποτέλεσμα να μην ξέρει, τι έλεγε και τι έκανε.

Πηγή: magnesianews.gr

