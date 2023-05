Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Συγκρούσεις και εντάσεις (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

Για δυσοίωνες επόμενες ημέρες έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «ο ένας πλανήτης συγκρούεται με τον άλλον. Ο ένας πάει έτσι, ο άλλος πάει στραβά…».

Επεσήμανε ότι «η Σελήνη είναι στον Ζυγό προς το παρόν και θέλουμε να δούμε αγαπημένα πρόσωπα. Η Αφροδίτη κάτι προσπαθεί να κάνει… αλλά ο Άρης είναι πανταχού παρών και υπάρχει μια ένταση την οποία πρέπει να καταλαγιάσουμε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

