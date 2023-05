Κοινωνία

Αττική: Συλλήψεις για διάρρηξη, ναρκωτικά και παράνομα όπλα (εικόνες)

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα περιστατικά σε Αργυρούπολη, Αγίους Αναργύρους και Μελίσσια.



Συλλήψεις πραγματοποίηθηκαν από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σε Αργυρούπολη, Αγίους Αναργύρους και Μελίσσια.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις συλλήψεων.

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 29-5-2023 στην Αργυρούπολη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο 15χρονοι ημεδαποί για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και περί όπλων. Ειδικότερα, κατελήφθησαν έπειτα από έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

• σφυρί θραύσης υαλοπίνακα,

• ναυτική φωτοβολίδα,

• 2 καπνογόνα και

• πυρσός.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Αργυρούπολης- Ελληνικού και σε βάρος τους σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ακόμη, συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 29-5-2023 στους Αγίους Αναργύρους, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο ημεδαποί, 17 και 18 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έπειτα από αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

• ξύλινο γκλοπ,

• αναδιπλούμενο μαχαίρι και

• πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων-Καματερού που επιλήφθηκε προανακριτικά.

Τέλος, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 29-5-2023 στα Μελίσσια, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 41χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης για κλοπές κατ’ επάγγελμα και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, εισήλθε σε κατάστημα στα Μελίσσια, θραύοντας την κλειδαριά της πόρτας του και αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Προστρέξαντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός του καταστήματος και τον ακινητοποίησαν.

Κατόπιν αναζητήσεων, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο το αυτοκίνητο του δράστη, εντός του οποίου ανευρέθησαν 3,88 γραμμ. ηρωίνης. Όπως προέκυψε, νωρίτερα από τη σύλληψή του, ο 41χρονος είχε διαρρήξει και έτερο κατάστημα, απ’ όπου είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

