Κοινωνία

Σπείρα των “τεχνικών”: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία τους δημοσιοποιούνται κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Πατέρας με τον ανήλικο γιο του ανάμεσα στα μέλη.



Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των επιτήδειων που «ξετίναζαν» ηλικιωμένους σε Βορειανατολική Αττική και Εύβοια, έχοντας δημιουργήσει συμμορία που διέπραττε κλοπές με θύματα ηλικιωμένους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στα μέλη της συμμορίας βρίσκεται και ένα παιδί μόλις 17 ετών με τον πατέρα του.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε σχετική της ανακοίνωση, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές από ηλικιωμένους με τη μέθοδο της απασχόλησης, η οποία αποδομήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Δρώντας ανά ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων, κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, περιφέρονταν σε διάφορες περιοχές προκειμένου να εντοπίσουν τα θύματά τους.

Με πρόσχημα την εξέταση υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβης στις τηλεφωνικές γραμμές ή του ασανσέρ, τους έπειθαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν στις οικίες τους και έτσι τους λήστευαν.

Δείτε εδώ στοιχεία και φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Μυλοπόταμος, οι μαντινάδες και ο Ψηλορείτης (βίντεο)