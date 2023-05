Οικονομία

ΕΝΦΙΑ - myAADE: Διαθέσιμα από 1 Ιουνίου τα νέα πιστοποιητικά

Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ διευκολύνουν τους πολίτες στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στο σύστημα Περιουσιολογίου (Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ), θα εκδίδονται από την 1η Ιουνίου, τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τον ν. 5036/2023.

Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ διευκολύνουν τους πολίτες στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αιτία (πωλήσεις), καθώς σε αυτά βεβαιώνεται μόνο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ (Ε9) και δεν απαιτείται για την έκδοσή τους ο αιτών να έχει καταβάλει ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα, με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α 1085/2023) που αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθορίζονται για τα νέα πιστοποιητικά

Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος τους.

Η διαδικασία έκδοσής τους.

Οι υπόχρεοι για την υποβολή της αίτησης και τη λήψη του πιστοποιητικού.

Οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η προσκόμισή του.