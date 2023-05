Αθλητικά

Σεβίλλη – Ρόμα: Σοβαρά επεισόδια πριν από τον τελικό του Europa League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα επεισόδια πήραν μέρος οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά και... συνασπισμός οπαδών της Φερεντσβάρος και της πολωνικής Σλασκ Βρότσλαβ!

Σε... πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι της Βουδαπέστης σε κοντινή απόσταση απ’ την «Puskas Arena», όπου θα διεξαχθεί το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Europa League ανάμεσα στη Σεβίλλη και τη Ρόμα, λόγω επεισοδίων στα οποία πήραν μέρος οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά και... συνασπισμός οπαδών της Φερεντσβάρος και της πολωνικής Σλασκ Βρότσλαβ!

Οπαδοί της ουγγρικής και της πολωνικής ομάδας, συνασπίστηκαν μαζί με αυτούς της Ρόμα, εναντίον των οπαδών της Σεβίλλης. Οι Ούγγροι και οι Πολωνοί μάλιστα έκαναν έφοδο» στη fan zone της ισπανικής ομάδας που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση απ’ το γήπεδο, αναζητώντας τους "Biris", δηλαδή το πιο σκληροπυρηνικό κομμάτι των οπαδών της Σεβίλλης!

Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα, με τη συμμετοχή και Ιταλών οπαδών, που είχαν ως αποτέλεσμα (με βάση την ανακοίνωση της ουγγρικής αστυνομίας) τον τραυματισμό τριών οπαδών, δύο της Σεβίλλης κι ενός της Ρόμα.

Παράλληλα, έγιναν 11 συλλήψεις οπαδών της Σλασκ με την κατηγορία του βανδαλισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)