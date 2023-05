Πολιτική

Τσίπρας: Αλλάζουμε, δυναμώνουμε και προχωράμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θα δώσουμε τη μάχη και θα ματώσουμε για να την κερδίσουμε», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από την Νίκαια.

«Αλλάζουμε, δυναμώνουμε και προχωράμε», ήταν το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από τη Νίκαια των «εργατικών αγώνων, της εθνικής αντίστασης του μπλόκου» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από όπου σε μία συμβολική κίνηση ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

«Χαμένες μάχες είναι μόνο οι μάχες που δεν δίνονται» είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «εμείς όχι μόνο θα την δώσουμε, αλλά θα ματώσουμε για να την κερδίσουμε».

Ο κ. Τσίπρας ανέλαβε τις ευθύνες για την ήττα της εκλογικής μάχης της 21ης Μαΐου και πρόσθεσε ότι «είμαστε σήμερα εδώ, γιατί έχουμε ακούσει το μήνυμα του ελληνικού λαού». Είπε χαρακτηριστικά: «Στις 21 Μαΐου ο ελληνικός λαός μας είπε ότι έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμάς. Ότι περιμένει περισσότερα. Και είμαι ο πρώτος που θα πω ότι έχει δίκιο. Λάβαμε το μήνυμα και βάζουμε το πήχη ψηλά για να διορθωθούμε. Όχι για να κρατήσουμε τις έδρες μας και τα ποσοστά μας, αλλά για κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα της δικαιοσύνης. Γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μάη δεν ήταν αρνητικό μόνο για μας. Ήταν αρνητικό για την κοινωνία και τη χώρα».

Κάνοντας προσωπική αναφορά ρώτησε: «Πιστέψατε ποτέ στα αλήθεια ότι υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να εγκαταλείψω τη μάχη; Πίστευαν ότι θα εγκαταλείψουμε τη μάχη. Δεν τους κάναμε ποτέ το χατίρι. Ούτε και τώρα θα τους το κάνουμε. Μαζί θα τη δώσουμε και αυτή τη μάχη».

Ακολούθως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά έστειλε μήνυμα προς «τα κέντρα εξουσίας, που για μια ακόμα φορά σχεδιάζουν να μας ξεγράψουν. Προς όσους δεν μπορούν να κρύψουν την αδημονία τους να μας τελειώσουν. Σας απαντάμε λοιπόν σήμερα. Σε όλους εσάς που ξενυχτάτε με τον πόθο να γυρίσει ένας βολικός ελεγχόμενος, συστημικός δικομματισμός. Σας απαντάμε από εδώ από τη Κοκκινιά: Δε πρόκειται να σας κάνουμε το χατίρι. Δε πρόκειται να το βάλουμε κάτω».

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)