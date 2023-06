Κόσμος

Βραζιλία: Κάθειρξη 9 ετών σε πρώην Πρόεδρο της χώρας

Για διαφθορά καταδικάστηκε ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος ήταν επικεφαλής της χώρας πριν από τρεις δεκαετίες.

Ο κεντροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Φερνάντου Κόλορ ντε Μέλου (1990-1992) καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει οκτώ χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξη από το Ανώτατο Δικαστήριο, στο πλαίσιο του σκανδάλου «πλύσιμο αυτοκινήτου εξπρές» (Lava Jato), στο οποίο ενεπλάκησαν κατασκευαστικές εταιρείες και πολιτικοί.

Ο πρώτος αρχηγός του κράτους που εξελέγη με καθολική ψηφοφορία μετά τη στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία (1964-1985), ο κ. Κόλορ, 73 ετών, κατηγορήθηκε πως δωροδοκήθηκε με ποσό 20 εκατομμυρίων reais (περίπου 3,8 εκατ. ευρώ) από το 2010 ως το 2014, όταν ήταν γερουσιαστής.

Κατά την εισαγγελία, έγιναν περίπου σαράντα πληρωμές για να διευκολυνθεί «παράνομα» η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ κατασκευαστικής εταιρείας και θυγατρικής της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου Petrobras.

Οκτώ από τους δέκα δικαστικούς του Ανώτατου Δικαστηρίου τάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα υπέρ της καταδίκης του συντηρητικού πολιτικού. Ο δικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση, ο Έιντσον Φακίν, τόνισε πως ο πρώην πρόεδρος αξιοποίησε «την πολιτική επιρροή του για να διευκολύνει την υπογραφή συμβάσεων» κι αναφέρθηκε σε ποινή που θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 33 χρόνια κάθειρξης.

Στην έρευνα «αποδείχθηκαν» πράξεις «εξαιρετικά σοβαρές», ανέφερε χθες, τελευταία ημέρα της δίκης, ο κ. Φακίν: αποκαλύφθηκε πως δημόσιοι λειτουργοί επιδόθηκαν σε παρανομίες με σκοπό τον «προσωπικό πλουτισμό τους».

Η υπεράσπιση αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Η έρευνα για το σκάνδαλο Lava Jato σάρωσε το πολιτικό σκηνικό της Βραζιλίας από το 2014.

Το 1989, όταν μόλις στα 40 του ο Φερνάντο Κόλορ ντε Μέλου κέρδιζε τις εκλογές –με αντίπαλο στον δεύτερο γύρο τον νυν πρόεδρο, τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα– κι αναδεικνυόταν ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της Βραζιλίας, αρκετοί εξέφραζαν μεγάλες ελπίδες.

Αλλά απογοήτευσε γρήγορα τους Βραζιλιάνους: δυο χρόνια αφού ανέλαβε την εξουσία, παραιτήθηκε, καθώς το Κογκρέσο κίνησε διαδικασία παραπομπής του σε δίκη που υπήρχε πιθανότητα να οδηγήσει στην παύση του από το αξίωμα εξαιτίας υπόθεσης παθητικής διαφθοράς.

Μολαταύτα, ο κληρονόμος πλούσιας οικογένειας πολιτικών με πάθος για τα ακριβά σπορ αυτοκίνητα κατάφερε να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή το 2006, όταν εξελέγη γερουσιαστής στην Αλαγκόας, φτωχή πολιτεία της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Ήταν γερουσιαστής ως τα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Στα τέλη της δεύτερης οκταετούς θητείας του στην άνω Βουλή της Βραζιλίας, ο κ. Κόλορ υποστήριξε ανοιχτά τον ακροδεξιό τέως πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

