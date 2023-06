Αθλητικά

Μπενζεμά - Ρεάλ Μαδρίτης: “Φλερτάρει” με τη φυγή

Τα σενάρια για το ποδοσφαιρικό μέλλον του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ "φουντώνουν".

Πριν από μερικές εβδομάδες ο κόσμος του ποδοσφαίρου σίγουρα δεν φανταζόταν ότι το μέλλον του Καρίμ Μπενζεμά θα βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφού ο Γάλλος διεθνής όδευε προς ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνοι, αλλά αυτό πριν μπει στο «παιχνίδι» η Σαουδική Αραβία και οι τρελές φιλοδοξίες της. Αφού πέτυχε ένα τεράστιο πλήγμα καταγράφοντας την άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, το σαουδαραβικό βασίλειο προσπαθεί τώρα να προσελκύσει και τον «KB9» στο πρωτάθλημά του, ενώ ο Λιονέλ Μέσι έχει ήδη δεχθεί μια... XXXL προσφορά από την Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Ιτιχάντ ονειρευόταν εδώ αι εβδομάδες ένα «colpo grosso» με στόχο τη Χρυσή Μπάλα του 2022. Η πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας, μέσω του αντιπροέδρου της, είχε μάλιστα ξεκινήσει συζητήσεις με τον εμβληματικό αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Και απ΄ ότι φαίνεται, μετά από αρκετές μακροχρόνιες εβδομάδες διαπραγματεύσεων η Αλ Ιτιχάντ είναι πιο κοντά από ποτέ στο να επιφέρει ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στη μεταγραφική αγορά.

Σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα Foot Mercato, η προσφορά της Αλ Ιτιχάντ έπεισε τον Μπενζεμά να φύγει από τη Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι. Ο πρώην επιθετικός της Λιόν έχει ειδοποιήσει τις τελευταίες ώρες τον σύλλογο για την επιλογή του να αποδεχθεί την πρόταση και να συνεχίσει την καριέρα του στο βασίλειο του Κόλπου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που σίγουρα δεν περίμενε να χάσει τον παίκτη της αυτή την περίοδο, θα συμφωνήσει να αποχωριστεί τον βασικό σέντερ φορ της; Κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε το μεταγραφικό πλάνο για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο του 2023.

Ο Μπενζεμά έγινε κάτοικος της ισπανικής πρωτεύουσας το 2009, ταυτόχρονα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Κακά, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία της Ρεάλ.

Στα 36 χρόνια του πια κι ενώ πολλοί περίμεναν να τον δουν να τελειώνει την καριέρα του στη «Βασίλισσα» ή ακόμα και στην Ολιμπίκ Λιόν, η οποία τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά, ο «KB9» βρίσκεται στο δρόμο για ένα εντελώς διαφορετικό τέλος στην καριέρα του, μακριά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι ότι οι επόμενες μέρες αναμένονται ιδιαίτερα «θερμές» στη Μαδρίτη.

