Κοινωνία

Τροχαίο - Κηφισίας: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε γιαγιά και εγγονάκι

Στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας σημειώθηκε το τροχαίο το πρωί της Πέμπτης.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 τα πρωί στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το τροχαίο εγινε στην συβολή της Κηφισίας με την λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως όταν μια γυναίκα περίπου 65 ετών επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο μαζί με την τρίχρονη εγγονή της.

Την ώρα που η γιαγιά με την εγγονή βρίσκονταν στην μεσαία λωρίδα τις παρέσυρε μια μηχανή που οδηγούσε 35χρονος.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ το κορίτσι στο Παίδων. Και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους όταν παρελήφθησαν από τα ασθενοφόρα.

Λόγω του τροχαίου έκλεισε προσωρινά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, αλλά σύμφωνα με την αστυνομία πλέον ο δρόμος έχει ανοίξει, ωστόσο υπάρχει αρκετή κίνηση.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο στην Αλεξάνδρας, αφού τα ξημερώματα της Πέμπτης, ένας πεζός παρασύρθηκε από όχημα και έχασε τη ζωή του.

