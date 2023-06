Παράξενα

Μεσίτης πουλούσε επιχείρηση χωρίς να το ξέρουν οι ιδιοκτήτες τους (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν επιχειρηματίες είδαν σε αγγελία το μαγαζί τους!

Μια απίστευτη κατάσταση βίωσαν οι ιδιοκτήτες επιχείρησης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Μεσίτης «ανέβασε» στα κοινωνικά δίκτυα αγγελία σύμφωνα με την οποία είχαν βάλει… πωλητήριο στο κατάστημα εστίασης που διατηρούσαν, ένα από τα γνωστότερα που λειτουργούν στην καρδιά της πόλης τα τελευταία 14 χρόνια!

Οι ιδιοκτήτες άρχισαν να δέχονται τηλέφωνα από φίλους και πελάτες του καταστήματος, οι οποίοι προσπαθούσαν να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο μια τόσο επιτυχημένη επιχείρηση έβαλε πωλητήριο.

Μάλιστα η τιμή που ζητούσε ο υποτιθέμενος πωλητής έφτανε τις 100.000 ευρώ, η οποία για το σημείο και την δυναμική της επιχείρησης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά χαμηλή έως εξευτελιστική.

Η ανάρτηση:

Μετά το πρώτο σοκ, όταν αντίκρισαν την αγγελία στα κοινωνικά δίκτυα, οι ιδιοκτήτες άρχισαν να ψάχνουν τι είχε συμβεί, ενώ κινήθηκαν άμεσα και νομικά.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία, ο υποτιθέμενος «πωλητής» χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη αγγελία ως δόλωμα για να προσελκύσει πελάτες και να προωθήσει προς πώληση άλλες επιχειρήσεις που πράγματι είχε στη διάθεση του.

