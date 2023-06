Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: Πρωτιά στο γενικό σύνολο και τον Μάιο

Συνεχίζει να βρίσκεται στην κυρίαρχη θέση της επιλογής των τηλεθεατών η εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Το Πρωινό» ήταν και τον Μάιο η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους, καθώς κατέκτησε, για άλλον έναν μήνα, την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο, στη ζώνη προβολής του.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 17,5%, στο γενικό σύνολο, με 1,7 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Πρωινό» σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε μέχρι και 21,9%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό κατέγραψε 18,5%.

Την Πέμπτη, η εκπομπή και ο Γιώργος Λιάγκας φιλοξένησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης, για τα σοβαρά της προεκολογικής περιόδου, τα σημαντικά της πολιτικής, αλλά και τα πιο προσωπικά θεματα που αφορούν τον ίδιο και την οικογένεια του, ενώ η συζήτηση είχα και στιγμές με χιούμρο, όπως οι αναφορές στις ρακές και στον Δημήτρη Κουτσούμπα, αλλά και στο τρολάρισμα του Πρόεδρου της ΝΔ περί γκαντεμιάς, για το οποίο απάντησε με χαμόγελο και άνεση.

