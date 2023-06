Κόσμος

Σουηδία: Αιματηρή επίθεση σε μαθητές

Οι πρώτες πληφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα για την αιματηρή επίθεση στη Σουηδία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που έγινε στην πόλη Εσκιλστούνα, της Σουηδίας. Όπως ανέφερε η Αστυνομία της Σουηδίας επρόκειτο για ένοπλη επίθεση, με όπλο.

Η σουηδική τηλεόραση μετέδωσε αρχικά πως, ήταν επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο, όμως αργότερα ο διευθυντής του σχολείου είπε πως οι μαθητές ήταν σε διαφορετικά σημεία την ώρα του συμβάντος.

Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

