Εκλογές - Τσίπρας: Σχέδιο στήριξης εργαζόμενων ή ασυδοσία σε εργασιακή ζούγκλα, το κρίσιμο δίλημμα

Σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΣ - ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα για το νερό και τις εκλογές.

Την πρόθεσή του να αναδείξει «το κρίσιμο θέμα του δημοσίου αγαθού που λέγεται νερό» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και συζήτησή του με εργαζόμενους της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για «κρίσιμο θέμα που αφορά τις ζωές όχι μόνο των εργαζομένων εδώ αλλά όλων των ανθρώπων».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «διαφορές πολιτικής και όχι επικοινωνίας, πολιτικής και ουσίας που αφορούν τις ζωές των ανθρώπων», σημειώνοντας ότι στις δεύτερες κάλπες, που είναι οι πιο κρίσιμες, «δεν κρίνονται κόμματα και πρόσωπα αλλά κρίνονται οι ζωές μας- το ποιο κόμμα θα κυβερνήσει έχει να κάνει με ποιο πρόγραμμα και ποιο σχέδιο θα κυβερνήσει». Υπογράμμισε πως «δεν είναι ιδεοληψία της Αριστεράς η διατήρηση των δημοσίων αγαθών», καθώς αφορά το σύνολο των πολιτών. «Αυτό είναι μία βασική διαφορά στα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, ότι εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια αγαθά που πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, δεν πουλιούνται και δεν αγοράζονται όλα σε αυτή τη ζωή. Αντίθετα, άποψη του πολιτικού μας αντιπάλου του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι ακόμα και το νερό μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, μπορεί να πουλιέται και να αγοράζετε στη λογική του κέρδους».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών ο κ. Μητσοτάκης έφερε στη Βουλή προς ψήφιση τη δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής για το νερό «που ήταν το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού». Παραθέτοντας τι έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως «έχει γίνει σε πολλές χώρες από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και απέτυχε παντού», καθώς όπως είπε «δημιουργήθηκαν κοινωνικά ζητήματα όχι μόνο γιατί είναι κρίσιμο. το νερό να είναι προσβάσιμο από όλους γιατί είναι στοιχείο ζωής, αλλά κυρίως γιατί είναι κρίσιμο το ζήτημα της δημόσιας υγείας, η ποιότητα του νερού αφορά τη ζωή μας. Ο κάθε ιδιώτης έχει στόχο να έχει κέρδος και για να το καταφέρει θα κάνει εκπτώσεις και στη συντήρηση και στις εργασιακές σχέσεις και στο προσωπικό και στα standards του προϊόντος ακριβώς για να αυξήσει τη δυνατότητα του κέρδους».

Θύμισε μάλιστα πως ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ «να υπάρξει άμεσα εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να επιστρέψει η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο εκεί που έπρεπε να ανήκουν, στο Δημόσιο, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών, για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις πολιτικές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ η εκάστοτε κυβέρνηση και όχι μόνο τεχνοκράτες», λέγοντας ότι θα το κάνει κάποια στιγμή μετά τις εκλογές.

«Είναι κρίσιμο ο κόσμος να γνωρίζει εάν το νερό θα παραμείνει ως δημόσιο αγαθό ή εάν θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή του» σημείωσε και τόνισε πως στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «η κατάργηση της ρυθμιστικής αρχής για το νερό, καθώς δεν έχει νόημα να υπάρχει η ρυθμιστική αρχή για νερό και απόβλητα, εφόσον είναι σε δημόσιο έλεγχο».

Παράλληλα, κατήγγειλε πως παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπερσύγχρονες υποδομές για τη συντήρηση των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, «το δίκτυο δεν συντηρείται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη και καμία ουσιαστική ενίσχυση της επιχείρησης, διότι το σχέδιο είναι είτε ιδιωτικοποίηση είτε η δυνατότητα να έρθουν οι ιδιώτες που θα πάρουν κομμάτι τής συντήρησης για να έχουν κέρδη».

Σχέδιο στήριξης εργαζόμενων ή ασυδοσία σε εργασιακή ζούγκλα

Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως το θέμα των εργασιακών σχέσεων αποτελεί ένα από τα μεγάλα διακυβεύματα των εκλογών και τόνισε πως παρά τις δεδομένες δυσκολίες από το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, «δύο είναι τα κόμματα που έχουν σχέδια διακυβέρνησης. Αυτό της ΝΔ και το εναλλακτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που θεωρεί πως απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει ανάπτυξη είναι να υπάρχει προοπτική στους ανθρώπους της εργασίας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει προκοπή σε αυτό τον τόπο, όταν οι άνθρωποι της εργασίας είναι μέσα στην ανασφάλεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια από τη σταθερότητα της εργασιακής ανασφάλειας».

Για αυτό τον λόγο και ξεδιπλώνοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «θέλουμε να επαναφέρουμε τις συλλογικές σύμβασης εργασίας, τον αιτιολογημένο λόγο απόλυσης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι έχει την Πολιτεία ως αποκούμπι για να εφαρμόζεται η εργασιακή νομιμότητα και κανονικότητα, για να υπάρχουν όρια ασφαλείας στην εργασία και να μην βιώνουμε ατυχήματα εργατικά σε καθημερινή βάση». Αναφερόμενος μάλιστα στο προχθεσινό εργατικό δυστύχημα στο Πέραμα, τόνισε πως «αυτό που είδαμε στο Πέραμα δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. 57 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο και αυτό έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει το Σώμα Εεπιθεώρησης Εργασίες που κάνει τους ελέγχους αν τηρούνται οι κανόνες».

Και κατέληξε πως το κρίσιμο δίλημμα στις εκλογές είναι «αν θα έχουμε την επόμενη μέρα σχέδιο για στήριξη εργαζομένων ή θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ασυδοσία στη ζούγκλα στο χώρο της εργασίας», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των εργαζομένων και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας που είναι ορισμένου χρόνου αλλά κρύβουν εξαρτημένη εργασία, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου».

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο «κρίσιμο διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης», τονίζοντας όπως σημασία έχει «ποιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, ποιο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί». Όπως είπε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αυξήσει τη φορολογία, αλλά την «έμμεση φορολογία», διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ. «Και οι έμμεσες αυξήσεις των φόρων δεν χτυπάνε ισοτίμως αυτούς που έχουν μεγάλο εισόδημα, αυτούς που έχουν μεσαίο και αυτούς που έχουν μικρό. Κυρίως χτυπάνε αυτούς που έχουν μικρό γιατί οι άλλοι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να λοιπόν, τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ αυτά τα τέσσερα χρόνια. Πράγματι έκανε φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και λεηλάτησε μέσα από την έμμεση φορολογία το εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και κυρίως των μισθωτών, των εργαζόμενων. Το ζείτε στην τσέπη σας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, υπογράμμισε ότι «τους ισχυρούς πρέπει να φορολογήσουμε εκτάκτως, όχι τις επιχειρήσεις που προσπαθούν με υγιείς μεθόδους σε μια δύσκολη συνθήκη ανταγωνισμού να έχουν κάποια κέρδη» και κάλεσε τους εργαζόμενους να σκεφτούν πριν πάνε στην κάλπη «ποιο είναι το ταξικό τους συμφέρον»", το «κοινωνικό τους συμφέρον». «Είναι να συνεχιστεί αυτή η πολιτική που διαιωνίζει την αισχροκέρδεια, τα πλούτη των ισχυρών, αλλά οδηγεί στην απόγνωση, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων;», διερωτήθηκε, προειδοποιώντας για το μέλλον με κυβέρνηση ΝΔ που θα σημαίνει «πιθανές απολύσεις προκειμένου να μπουν ιδιώτες στην ΕΥΔΑΠ» και «σχέδια για την ιδιωτικοποίηση του νερού». «Ποια θα είναι η προοπτική αυτού του τόπου με μια ανεξέλεγκτη Δεξιά και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, που έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς θέλει να προσανατολίσει την πολιτική της σε μια σκληρή ταξικά κατεύθυνση ενίσχυσης των ισχυρών και λεηλασίας των μεσαίων και των αδύναμων;», συνέχισε, τονίζοντας πως «έχει αξία να δώσουμε τη μάχη να ανατρέψουμε αυτό τον δυσμενή συσχετισμό»" και υπενθυμίζοντας ότι στις 25 Ιουνίου έχουμε μια «νέα κάλπη», όχι μια «επανάληψη της προηγούμενης.

Ο Κ. Μητσοτάκης και η στρατηγική του, η προπαγανδιστική μηχανή της ΝΔ τι θέλει; Πολλά κατακερματισμένα κόμματα στην αντιπολίτευση, δεν θέλει ένα και ισχυρό και προσπαθεί να αποτρέψει την προοπτική όλοι όσοι ήταν απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρωθούν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε, σχολιάζοντας πως η ΝΔ «ξέρει ότι κινδυνεύει αν συμβεί αυτό να χάσει» και σε κάθε περίπτωση «κινδυνεύει να έχει ένα ισχυρό αντίπαλο που θα τον κοιτάει στα μάτια για να μην εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λεηλασίας και επέλασης στον δημόσιο πλούτο και στα δικαιώματα των εργαζόμενων».

Απηύθυνε τέλος, έκκληση στους εργαζόμενους να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ανατραπεί ο συσχετισμός της 21ης Μαΐου και να έχουν ένα «νικηφόρο αποτέλεσμα προς όφελος της κοινωνίας».

