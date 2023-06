Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: 7 νέες συλλήψεις για την μαστροπεία

Σε ακόμη 7 συλλη΄ψεις προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνιμικοί, για την περιβόητη υπόθεση των ερωτικών επαφών με την 12χρονη.

Σε ακόμη 7συλλήψεις για την υπόθεση της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό προέβησαν οι αστυνομικοί.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

"Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, σήμερα Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, εφτά (7) άτομα από τα οποία δύο (2) ημεδαποί και πέντε (5) αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση γενετήσια πράξη με ανήλικη έναντι αμοιβής, της οποίας η παθούσα συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη όχι όμως και τα δέκα πέντε έτη, κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι ανωτέρω ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση μαστροπείας σε βάρος 12χρονης στον Κολωνό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

