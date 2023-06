Αθλητικά

Μέσι: παρελθόν και επίσημα από την Παρί σεν Ζερμέν

Τέλος και επίσημα ο Λιονέλ Μέσι από την Παρι Σεν Ζερμέν.

Διαζύγιο πήραν και επίσημα η Παρί σεν Ζερμέν με τον Αργεντίνο σταρ, Λιονέλ Μέσι.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Κριστόφ Γκαλτιέ ανακοίνωσε το τέλος της παρουσίας του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο κόουτς της Παρί κατά τη διάρκεια δηλώσεών του επεσήμανε πως το παιχνίδι του Σαββάτου με την Κλερμόν (03/06, 22.00) θα είναι ο τελευταίος του Αργεντινού στο Παρκ ντε Πρενς.

"Είχα το προνόμιο να προπονώ τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το ματς απέναντι στην Κλερμόν θα είναι το τελευταίο του Λιονέλ Μέσι στο Παρκ ντε Πρενς" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς της Παρί.

?? Christophe Galtier sur le dernier match de Lionel Messi en Ligue 1 : « J’ai eu le privilege de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football » pic.twitter.com/1DDd373Lbf

