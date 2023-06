Αθλητικά

Champions League: Eνδεχόμενο αποκλεισμού της Μπαρτσελόνα

Η ισπανική ABC μεταφέρει την πληροφορία ότι δύο ερευνητές της UEFA εκτιμούν ότι η Μπαρτσελόνα πρέπει να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από το Champions League



Μπορεί στην Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας και να προετοιμάζονται για το Champions League της νέα σεζόν, ωστόσο φαίνεται να υπολογίζουν χωρίς τον… ξενοδόχο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι η UEFA.

Η ισπανική, ABC, μεταφέρει την πληροφορία ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού της από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ως τιμωρία για το «σκάνδαλο» Νεγκρέιρα.

