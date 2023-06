Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: Κινδυνεύει με πολιτικό αποκλεισμό;

Αναλυτές εκτιμούν πως ακόμη και αν ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου παραιτηθεί, ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν θα καταφέρει εύκολα να αναδειχθεί αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σε κίνδυνο βρίσκεται το πολιτικό μέλλον του Εκρέμ Ιμαμογλου εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι θεωρούν ότι κινδυνεύει όχι μόνο από την δίκη που είναι εν εξελίξει εναντίον του αλλά και από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να ορίσει Επίτροπο αντικαθιστώντας τον στα καθήκοντά του ως Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, όπως έχει γίνει και σε πολλούς δήμους της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο πολιτικής απαγόρευσής του για πέντε χρόνια από το δικαστηριο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν πως ακόμη και αν ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου παραιτηθεί, ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν θα καταφέρει εύκολα να αναδειχθεί αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά και σε 10 μήνες που θα είναι οι δημοτικές εκλογές, κινδυνεύει να μην μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα.

Θα παραιτηθεί ο Κιλιτστντάρογλου;

Τι απάντησε ο ίδιος:

««Η κυβέρνηση διεξήγαγε την προεκλογική της εκστρατεία βασισμένη σε ψέματα, συκοφαντίες και μοντάζ. Είπε ψέματα στο κοινό. Μπορεί κάποιος που λέει ψέματα στουςδικούς του να γίνει πρόεδρος; Αυτή η πτυχή της κυβέρνησης και της προεκλογικήςεκστρατείας πρέπει να αμφισβητηθεί» δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Είπαν ψέματα για μένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικήςεκστρατείας. Συκοφάντησαν. Έκαναν μια καμπάνια με ψεύτικα βίντεο. Και παραδέχτηκανότι αυτά τα βίντεο ήταν ψεύτικα, μοντάζ. Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο ενέκρινε τοεκλογικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν έχει ηθική νομιμότητα. Είδαμε και ποιοιψήφισαν. Δημιούργησαν εισαγόμενους ψηφοφόρους. Είδαμε ότι ψήφισαν ξένοι που δενμιλούν τουρκικά. Αυτό, επίσης, πρέπει να αμφισβητηθεί από ηθική άποψη. Και οι νομικοί καιοι θεολόγοι είναι συζητήσιμοι ως προς την ηθική νομιμότητα των εκλογών» τόνισε ο ίδιος.

Το CHP είναι ένα κόμμα με βαθιά ρίζες. Στο CHP, κάθε σκέψη εκφράζεται εύκολα καισυζητείται και στο τέλος αυτής της διαδικασίας αποφασίζουν οι εξουσιοδοτημένοι κανόνεςτου κόμματος. Αυτή τη διαδικασία περνάμε τώρα. Θα γίνουν εξετάσεις, αξιολογήσεις καισυζητήσεις στο VQA και στη Συνέλευση του Κόμματος και θα αποφασίσουμε από κοινού καιθα το μοιραστούμε με το κοινό» Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένταση. Θα μιλήσουμε και θα αξιολογήσουμε μαζί και θα καθορίσουμετον οδικό μας χάρτη».

