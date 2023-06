Πολιτική

ΥΠΕΞ για Μπελέρη: Ερωτηματικά για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την παράταση της προφυλάκισης

Το υπουργείο θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα και, ιδίως, τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ τονίζεται σε ανακοίνωση των ελληνικών διπλωματικών αρχών



Την οργή του υπουργείου Εξωτερικών προκαλεί η απόφαση του εφετείου του Ειδικού Δικαστηρίου των Τιράνων με την οποία παρατείνεται η κράτηση του ομογενούς και εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη. Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η κράτηση του κ.Μπελέρη δεν συνάδει με τις πρόνοιες του κράτους δικαίου και παράλληλα δεν συνιστά δίκαιη μεταχείριση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι τίθενται ερωτήματα για την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας πίσω από την απόφαση και καταλήγει τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα και, ιδίως, τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθεί:

Η σημερινή απόρριψη της έφεσης του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, κατά της συνέχισης της προφυλάκισής του, δεν προκύπτει ότι συνάδει με τις πρόνοιες του κράτους δικαίου, ενώ δεν συνιστά δίκαιη μεταχείριση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθότι, όπως προκύπτει από Ανακοίνωση της Ειδικής Εισαγγελίας της Αλβανίας, είναι ο μόνος προφυλακισμένος σε σύνολο 31 καταγγελιών για εκλογικά αδικήματα.

Επίσης, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας για τη διατήρηση της κράτησης, αφού εγείρει ουσιαστικά προσκόμματα στην ανάληψη των καθηκόντων του Φ. Μπελέρη, ως Δημάρχου.

Η συνεχιζόμενη προφυλάκιση του Φ. Μπελέρη ήταν το θέμα σημερινής συνομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών, Βασίλη Κασκαρέλη με την Αλβανή ομόλογό του, Olta Xhacka, στο Όσλο, στο περιθώριο της άτυπης Υπουργικής Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί το θέμα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του και, πέραν της διμερούς διάστασης του ζητήματος, θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα και, ιδίως, τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ.

