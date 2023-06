Κόσμος

Μπελέρης - Ο αδερφός του στον ΑΝΤ1: θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο αδερφός του Φρέντη Μπελέρη, Λεονάρδος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τραβάει κι άλλο το σκοινί της έντασης η Αλβανία, με το Εφετείο να αποφασίζει την παράταση της προφυλάκισης του Φρέντη Μπελέρη, όπως είχε αποφασίσει ο ειδικός εισαγγελέας, αφήνοντας ελεύθερο υπό όρους τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Παντελή Κοκαβέση. Θα κάνουν ένσταση στο ανώτατο δικαστήριο λέει στο ΑΝΤ1 ο αδερφός του, Λεονάρδος.

"Υπήρχε το ενδεχόμενο να μείνει προφυλακιστέος κι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία τελευταία ελπίδα στο ανώτατο δικαστήριο, που θα γίνει σε περίπου ένα μήνα", αναδέρει χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 ο Λεονάρδος Μπελέρης.

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης στα Τίρανα, ο υπουργός Εξωτερικών Βασίλης Κασκαρέλης συναντήθηκε με την Αλβανή ομόλογό του Όλτα Τσάτσκα, στην οποία επανέλαβε την αξίωση της ελληνικής κυβέρνησης να γίνουν σεβαστά των ανθρώπινα δικαιώματα. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε οργισμένη ανακοίνωση.

Ανακοίνωαη σχετικά με την απόφαση του Αλβανικού δικαστηρίου εξέδωσε και το ελληνικό ΥΠΕΞ στην οποία αναφέρει:

"Δεν προκύπτει ότι συνάδει με τις πρόνοιες του κράτους δικαίου, ενώ δεν συνιστά δίκαιη μεταχείριση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθότι, όπως προκύπτει από Ανακοίνωση της Ειδικής Εισαγγελίας της Αλβανίας, είναι ο μόνος προφυλακισμένος σε σύνολο 31 καταγγελιών για εκλογικά αδικήματα.

Επίσης, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας για τη διατήρηση της κράτησης, αφού εγείρει ουσιαστικά προσκόμματα στην ανάληψη των καθηκόντων του Φρέντη Μπελέρη, ως Δημάρχου."

Στη συνέχεια ο αδερφός του Φρέντη Μπελέρη, δεν είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η απόφαση. "Εγώ νομίζω ότι δε θα αλλάξει κάτι. Δεν είναι ότι έχουν προστεθεί κάποια καινούρια στοιχειά και με αυτά κρίθηκε προφυλακισμένος", ανέφερε.

Ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

"Ελεύθερος" με όρους ο Παντελής Κοκαβέσης

Ο Παντελής Κοκαβέσης θα δίνει κάθε Δευτέρα το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα Χειμάρρας.

Ο δικηγόρος του Παντελή Κοκαβέση ανέφερε πως "πριν 10 μήνες είχε κάνει μεταμόσχευση καρδιάς".

Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα για την κράτηση Μπελέρη και, ιδίως, τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ.

