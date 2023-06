Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψω η χώρα μου να γίνει Ουγγαρία - Αυτό είναι το μοντέλο Μητσοτάκη

Απαντήσεις στα ερωτηματικά που είχαν δημιουργηθεί για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έδωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ακούσαμε ότι η φορολογική πολιτική του ΠΑΣΟΚ είναι “φορομπηχτική” για τη μεσαία τάξη και τον ελληνικό λαό. Ήμουν ευρωβουλευτής εννέα χρόνια και, δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τα μοντέλα φορολόγησης των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Και δεν θα επιτρέψω η χώρα μου να γίνει Ουγγαρία. Γιατί αυτό είναι *το μοντέλο του κ. Μητσοτάκη: ισχυροί ολιγάρχες, αδύναμη μεσαία τάξη και φτωχοποίηση των πιο αδύναμων Ελλήνων» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σαφής. «Θέλουμε να μειωθεί αυτός ο φόρος και το αποδεικνύουμε με την ψήφο μας. Τρεις φορές έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ τη μείωση του ΕΝΦΙΑ» σημείωσε.

«Ουδέποτε μίλησε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ούτε υπάρχει στο πρόγραμμά μας φόρος στα κέρδη. Μάλιστα δεν το ψηφίσαμε, όταν το έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούμε πως ο φόρος στα μερίσματα πρέπει να είναι 5% -όπως είναι σήμερα- έως τις πρώτες 50.000 ευρώ. Από τις 50.000 έως τις 100.000, το υπερβάλλον ποσό με 10%. Και πάνω από τις 100.000 με 15%. *Σήμερα, η εφημερίδα "Καθημερινή" αποδεικνύει με τα δημοσιεύματά της ότι η Ελλάδα έχει από τους μικρότερους συντελεστές. Και ο κ. Σκέρτσος τι είπε; "Αν αυξήσετε τον συντελεστή, υπονομεύετε την ανάπτυξη". Άλλες χώρες που τρέχουν με μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί έχουν μεγαλύτερους συντελεστές; Ξέφυγε πρόσφατα σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να έχουμε “ανάπτυξη Ρουμανίας”. Υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη. Ή θα έχουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος και δίκαιη φορολόγηση ή θα έχουμε άδικη φορολόγηση και ανίσχυρο κοινωνικό κράτος. Εγώ υπηρετώ το πρώτο» επισήμανε αναφορικά με τα μερίσματα.

«Υπάρχει μικρομεσαία επιχείρηση ή μεγαλο-μεσαία επιχείρηση που δίνει ατομικά μερίσματα 100.000-200.000-300.000; Ξέρετε, για να πάρει κάποιος μερίσματα της τάξης των 150.000 ευρώ σε μετοχές του ΟΤΕ πρέπει να έχει 1,5 εκατ. ευρώ μετοχές. Λέμε, λοιπόν, απλά πράγματα. Στις 70.000 ευρώ μέρισμα, με αυτό που προτείνουμε, πληρώνει 1.000 ευρώ παραπάνω. Στις 120.000 πληρώνει 4.000 παραπάνω. Αυτό πείραξε τον κ. Σκέρτσο; Τα 5 δισ. ευρώ ΦΠΑ που έχουν "σκοτώσει" τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους Έλληνες τα τελευταία δύο χρόνια, δεν τον πείραξαν;» απάντησε στους ισχυρισμούς του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Αντέκρουσε το επιχείρημα ότι η μείωση του φόρου στα μερίσματα αύξησε τα κρατικά έσοδα, επισημαίνοντας εμφατικά: « Να γιατί, λοιπόν, μίλησα για επικοινωνιακό ολοκληρωτισμό από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2020 υπήρχε τεράστια ύφεση στη χώρα λόγω της πανδημίας, οπότε προφανώς το 2021 θα υπήρχαν περισσότερα έσοδα είτε 5% είτε 10%».

Σχετικά με το αφορολόγητο όριο των γονικών παροχών: «Για τις γονικές παροχές, εμείς μιλάμε για 400.000 ευρώ ανά γονέα για κάθε παιδί δηλαδή αφορολόγητο όριο συνολικά στις 800.000 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία αντίθετα αντιπροτείνει 800.000 ευρώ που πολλαπλασιάζεται επί έξι συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των τεσσάρων παππούδων και γιαγιάδων. Δηλαδή, αφορολόγητο όριο μέχρι 4,8 εκατ. ευρώ. *Είναι φορομπηχτική πολιτική, όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα , μετοχές 3 ή 4 εκατ. ευρώ στα παιδιά τους να πληρώνουν φόρο γονικής παροχής; Να πληρώνουν και να έχουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, να μειωθεί η μαύρη εργασία, να έχουμε καλύτερους μισθούς για τη νέα γενιά. Εμείς αυτά προτείνουμε».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεση του εφόσον συμφωνήσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατατεθούν τα προγράμματα των κομμάτων στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής .

«Λένε ότι ο Ανδρουλάκης κάνει φορομπηχτική πολιτική, αλλά η πολιτική Μητσοτάκη έχει το ελληνικό νοικοκυριό τρίτο από το τέλος σε αγοραστική δύναμη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δουλεύει για τους λίγους εις βάρος των πολλών. Σέβομαι τη λαϊκή ετυμηγορία. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε διότι ο "χρυσός" χορηγός της ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχομαι σήμερα να πω -και αυτό είναι ο προάγγελος της αντιπολίτευσης που θα κάνω στη Βουλή- ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις ανισότητες, στις περιπέτειες. Θα είναι ένα κόμμα, που θα θωρακίσει τους θεσμούς, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» τόνισε.

Σχετικά με τις ανακρίβειες της Νέας Δημοκρατίας για το κείμενο προγραμματικής διαβούλευσης , ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε: «Είναι φοβερό πώς ξαφνικά, με ένα non paper από το Μαξίμου, όλα τα media στην Ελλάδα έκαναν αυτήν την απρέπεια έναντι του ΠΑΣΟΚ. Όλα είναι στο site μας. Απλά το καθένα μπήκε στο σωστό σημείο. Για να μην υπάρχει παρανόηση. Άλλα είναι τα κείμενα τα οποία συζητήσαμε προγραμματικά με εταίρους, φορείς, στελέχη από τον Σεπτέμβριο και άλλο είναι το πρόγραμμα που εγώ εξήγγειλα ως πρόγραμμα 12 σημείων συγκλίσεων πριν τις εκλογές».

Κληθείς να προσδιορίσει τον εκλογικό πήχη για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σημείωσε: «Η Δημοκρατική Παράταξη με την ιστορία, την κοινωνική βάση και τις ιδέες της, να ξαναγίνει πρωταγωνιστής και ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης προσδιόρισε ως προτεραιότητες για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τη δίκαιη φορολόγηση, το κοινωνικό κράτος και το δημογραφικό. Μάλιστα προσκόμισε συγκριτικό πίνακα ως προς τη φορολογική διαφορά μεταξύ μιας οικογένειας χωρίς παιδιά και μιας οικογένειας με δύο παιδιά στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. «Είμαστε τελευταία χώρα με 3% διαφορά. Χώρες με δημογραφικά προβλήματα - πχ το Βέλγιο είχε 15 μονάδες, η Ιρλανδία 14 μονάδες, η Πορτογαλία με ανάλογη οικονομία με εμάς 10 μονάδες – εγώ τι λέω; Να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να στηρίξουμε την οικογένεια με δύο παιδιά. Αυτό είναι μια πολιτική, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ξέρετε, κινούμαι βάσει της ευρωπαϊκής κανονικότητας, της Δυτικής Ευρώπης. Δεν θα επιτρέψω η χώρα μου να γίνει Ουγγαρία. Γιατί αυτό είναι το μοντέλο του κ. Μητσοτάκη: ισχυροί ολιγάρχες, αδύναμη μεσαία τάξη και φτωχοποίηση των πιο αδύναμων Ελλήνων» επισήμανε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Την ώρα που ο λαός έχει χάσει δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ κι έχει φτωχοποιηθεί λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια και στο κόστος ζωής, την ίδια στιγμή 150 εισηγμένες εταιρείες ενίσχυσαν το 2022 τα κέρδη τους 300%. Εμείς τι λέμε; Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη παραγωγών ενέργειας, τραπεζών και προμηθευτών ενέργειας. Η Νέα Δημοκρατία φορολόγησε με 90% κάποια υπερκέρδη των παραγωγών. Στο συρτάρι του κ. Σκρέκα – και να βγει να με διαψεύσει – υπάρχει η φορολόγηση των υπερκερδών των προμηθευτών. Δεν έχει γίνει» επέμεινε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Έχω μια φιλοσοφία, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν είμαστε τιμωρητικοί για το κέρδος. Όχι. Προφανέστατα να υπάρχουν κέρδη για να υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά αυτή την περίοδο η ανάπτυξη είναι κερδοσκοπική εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, διότι δεν μπορείς να έχεις ενεργειακή κρίση και να βγάζεις περισσότερα από πριν, πάει να πει ότι δεν λειτουργεί η αγορά. Δεν είμαστε λοιπόν τιμωρητικοί με το επιχειρείν» πρόσθεσε.

«Το 2022 το εμπορικό έλλειμμα ήταν 12% στην Ελλάδα. Το 2023 στο 9,2%. Και μας λένε ότι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Πορτογαλία: -1% πέρυσι, +1% φέτος. Ισπανία: +0,6% πέρυσι, -1% φέτος. Τι θέλω να πω; Η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα. Τεράστιο εμπορικό έλλειμμα ξανά, τεράστιο χρέος ξανά» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

