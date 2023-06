Αθλητικά

Σαουδική Αραβία: Ο Ρονάλντο βάζει τέλος στα σενάρια για την Αλ Νασρ

Τι δήλωσε ο άσος της μπάλας για το ποδοσφαιρικό του μέλλον και τις αναφορές ότι επιδιώκει να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό σύλλογο.

Τέλος σε όλες τις φημολογίες που τον ήθελαν να έχει... μετανιώσει για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και να «ψάχνεται» για να επιστρέψει σε τοπ ομάδα της Ευρώπης, έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε δηλώσεις του στο κανάλι της Λίγκας.

Ο CR7 τόνισε πως είναι χαρούμενος στο σαουδαραβικό κλαμπ και θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην Αλ Νασρ, συμπληρώνοντας πως το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, μπορεί να γίνει μελλοντικά ένα απ’ τα 5 κορυφαία στον κόσμο.

«Είμαι χαρούμενος εδώ, θέλω να συνεχίσω και θα συνεχίσω. Κατά τη γνώμη μου, αν συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά που θέλουν να κάνουν εδώ, για τα επόμενα πέντε χρόνια, νομίζω ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να γίνει ένα από τα top-5 του κόσμου» τόνισε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και προσέθεσε τα εξής:

«Θα είμαι μέρος του κόσμου σας, της κουλτούρας σας. Θα είμαι εδώ, ελπίζω να κάνω τον κόσμο να το απολαύσει μέσα από τα παιχνίδια, την απόδοσή μου και να κερδίσω πράγματα, αλλά και πάλι, σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Θα προσπαθήσω να δώσω ό,τι καλύτερο έχω κατά τη διάρκεια που θα βρίσκομαι εδώ.

Η προσδοκία μου ήταν λίγο διαφορετική για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα να κατακτήσω κάτι φέτος, αλλά τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως νομίζουμε ή όπως θέλουμε. Μερικές φορές χρειαζόμαστε πάθος, συνέπεια και επιμονή για να πετύχουμε καλύτερα πράγματα.

Ακόμα πιστεύω ότι του χρόνου θα βελτιωθούμε αρκετά. Ας πούμε ότι τους τελευταίους 5-6 μήνες η ομάδα έχει βελτιωθεί αρκετά, ακόμα και στο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν βελτιωθεί. Χρειάζεται χρόνος μερικές φορές, όμως αν πιστεύεις και θεωρείς ότι είναι ο στόχος σου, νομίζω πως όλα είναι δυνατά».

Κατέληξε λέγοντας: «Περίμενα να κατακτήσουμε κάτι φέτος, αλλά δεν το κάναμε. Του χρόνου είμαι πραγματικά θετικός και πεπεισμένος ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα πάμε καλύτερα. Οπότε, αφήστε μας να το πιστεύουμε και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό».

