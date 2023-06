Life

Πανελλαδικές: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος “έγραψε” για την βία κατά των γυναικών

Με έκτακτη μεταγωγή, μετά από έντονες διαμαρτυρίες του, κατέστη τελικώς εφικτό να συμμετέχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αίσθηση προκαλεί η συγκυρία με τα θέματα που “έπεσαν”.

Κανονικά συμμετέχει σήμερα στις Πανελλήνιες ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, παρά την αρχική εκτίμηση ότι τελικώς δεν ήταν εφικτό να τα καταφέρει, καθώς συνεχίζεται στο Εφετείο η δίκη για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Αμέσως μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος διαμαρτυρήθηκε έντονα, με ύβρεις και φωνές, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό των μεταγωγών προς τις Φυλακές Μαλανδρίνου, όπου στήθηκε Εξεταστικό Κέντρο για να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις οι κρατούμενοι, δεν ήταν εφικτό να βρίσκεται εγκαίρως στην θέση του για να συμμετέχει στις εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Τελικώς φαίνεται ότι, δεδομένου πως αποτελεί δικαίωμα του η συμμετοχή στης Πανελλαδικές Εξετάσεις, οργανώθηκε έκτακτη μεταγωγή του, μαζί με άλλον έναν κρατούμενο, προς τις Φυλακές Μαλανδρίνου, όπου έφθασε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Κωνσταντίνος Δούνας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιάς Εκπαίδευσης Φωκίδας, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν σήμερα κανονικά στην θέση του, τα θέματα έφθασαν στις 09:00 της Παρασκευής στις Φυλακές Μαλανδρίνου και ξεκίνησε η διαδικασία.

Αίσθηση πάντως προκαλούν τα θέματα στα οποία κλήθηκε να διαγωνιστεί ο συζυγοκτόνος, που δολοφόνησε και τον αγαπημένο σκύλο της νεαρής μητέρας, καθώς στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, τα σημερινά θέματα αφορούσαν την βία κατά των γυναικών και τον φεμινισμό!

