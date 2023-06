Life

“Το Πρωινό” - Συνέντευξη Μητσοτάκη: τα παρασκήνια και το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (βίντεο)

Δείτε backstage στιγμιότυπα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και την οργισμένη απάντηση του παρουσιαστή σε σχόλια επικριτών του.

Σκηνές από τα παρασκήνια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προετοιμάζεται την Πέμπτη για την είσοδο του στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" για την συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα, όσα είπε με τους δημοσιογράφους και τους άλλους συντελεστές της εκπομπής για τα σκυλιά του, αλλά και για τις διαφημίσεις που έχει το καθημερινό, τρίωρο πρωινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 μετέδωσε την Παρασκευή η εκπομπή.

Χαλαρός και άνετος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με όλους για τα σκυλιά του, για την καθημερινότητας τους, ενώ ιδιαίτερες ήταν οι στιγμές με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, απο τα χεράκια της οποίας έφαγε λαχταριστούς κολοκυθοκεφτέδες.

Οι συντελεστές της εκπομπής αποκάλυψαν τι τους έδεχνε στο κινητό του ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στην φωτογραφία που έκανε χθες τον γύρο των social media.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας, αφού επανέλαβε ότι στην εκπομπή έχουν προκληθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ωστόσο οι περισσότεροι δεν έχουν αποκριθεί μέχρι στιγμής θετικά, απάντησε σε όοσυς τον κατηγόρησαν μετά την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για μεροληψία:

