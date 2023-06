Υγεία - Περιβάλλον

Βέροια: Κοριτσάκι πέθανε στον ύπνο του - Το βρήκαν νεκρό οι γονείς του

Οι γονείς του 4,5 ετών κοριτσιού το μετέφεραν σε νοσοκομείο, αλλά οι προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν δεν απέδωσαν.

Ένα κορίτσι μόλις 4,5 ετών έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του.

Οι γονείς της αδικοχαμένης μικρής ανεβαίνουν από το πρωί έναν ανείπωτο Γολγοθά. Η κόρη τους αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και μάλιστα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση παλιότερα. Έδειχνε να τα έχει ξεπεράσει.

Το πρωί όμως, όταν η μητέρα και ο πατέρας της μπήκαν στο δωμάτιο που κοιμόταν, διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι τους, ήταν νεκρό στο κρεβάτι του. Είχε αφήσει την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Παρασκευής 2 Ιουνίου, οι γονείς του κοριτσιού, αντιλήφθηκαν ότι το παιδί δεν είχε αναπνευστική λειτουργία και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα, με τους διασώστες να προχωρούν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βέροιας. Εκεί όλοι οι γιατροί «έπεσαν επάνω του», κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, για αρκετή ώρα, να το επαναφέρουν.

Το κοριτσάκι διασωληνώθηκε αλλά δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr το μικρό παιδί έπασχε από συγγενή καρδιοπάθεια και αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ είχε υποβληθεί και στο παρελθόν σε χειρουργική επέμβαση.

