Εκλογές - Μητσοτάκης για Τσίπρα: Το “Πρόεδρε, έλα με φόρα” έγινε “Πρόεδρε, έλα με φόρους”

Ολομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που περιοδεύει στην Κορινθία.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Κόρινθο και το Λουτράκι όπου συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες και τουρίστες.

Η επίσκεψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της περιοδείας που πραγματοποιεί εν όψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένο να γίνουν την Κυριακή, 25 Ιουνίου. Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή επεφύλαξαν τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας στον αρχηγό του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στην Κόρινθο:

«Σας ευχαριστώ, σας ανταποδίδω την αγάπη που μου δίνετε, την εμπιστοσύνη που δείξατε στη Νέα Δημοκρατία, δίνοντάς μας μία συγκλονιστική νίκη στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Κρατάμε, όπως είπες Δήμαρχέ μου, ζωντανή την ελπίδα ότι στις 25 Ιουνίου θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη νίκη, για μία ισχυρή Ελλάδα, με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας.

Θέλω να σας πω, πόσο χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στην Κορινθία. Δεν ξεχνώ, ίσως κάποιοι το θυμάστε, ότι ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας από το Ξυλόκαστρο. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ στα όμορφα μέρη σας, βλέπω ολοένα και περισσότερο κόσμο. Βλέπω αυτό το πλατύ ποτάμι, το οποίο συντάχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές και μας έδωσε μία μεγάλη, μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά, πιο ψηλά, πιο τολμηρά.

Να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Πρέπει να σας πω ότι για εμένα, για όλους τους συνεργάτες μας, για όλο το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο το οποίο έχετε εδώ στην Κορινθία, ήταν μία μεγάλη επιβράβευση. Μία επιβράβευση μιας δουλειάς τετραετίας. Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα. Μου έλεγε στο Λουτράκι ένας μικρός επιχειρηματίας, μια κουβέντα που την ακούω πολύ συχνά όταν περιοδεύω σε εμπορικούς δρόμους. Μου είπε: «σας ευχαριστώ που μας κρατήσατε ζωντανούς στη διάρκεια της πανδημίας και σήμερα έχουμε δουλειά και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία».

Ήταν, λοιπόν, αυτές οι εκλογές μία επιβράβευση μιας συνολικής προσπάθειας. Εν μέσω μεγάλων δυσκολιών, βάλαμε τα θεμέλια για μία καλύτερη Ελλάδα και αυτό οι πολίτες μάς το πίστωσαν και γύρισαν την πλάτη, ταυτόχρονα, στην τοξικότητα, στο μίσος, στο διχασμό. Κέρδισε η ενότητα, η προοπτική και η ελπίδα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα, φίλες και φίλοι, και για το μέλλον. Διότι μπορεί μεν να πετύχαμε μια μεγάλη νίκη, που μας δίνει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό, θέλω όμως να το ξαναπώ και εδώ από την Κόρινθο: τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Η κάλπη το πρωί της 25ης Ιουνίου θα είναι και πάλι άδεια. Το αποτέλεσμα δεν προσμετράται στη δεύτερη εκλογή. Εδώ δεν είναι αγώνας ποδοσφαίρου που έχουμε κερδίσει με 4-0 και κρατάμε το σκορ για τη ρεβάνς. Εδώ ξεκινάμε από την αρχή και ο στόχος είναι ένας: ακόμα υψηλότερα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία παντού στην Ελλάδα. Kαι την τρίτη έδρα, εδώ στην Κορινθία, να την πάρουμε. Και την τέταρτη.

Αλλά για να γίνει αυτό θα συμπιέσουμε λίγο τους αντιπάλους μας. Δεν μου αρέσει πολύ -καθ’ όλη τη διάρκεια και της προηγούμενης προεκλογικής περιόδου- να μιλάμε πολύ για τους αντιπάλους μας. Εξάλλου, φροντίζουν να τα λένε όλα οι ίδιοι. Να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτούν το σύνθημα. Το διάβαζα κάπου και μου έκανε εντύπωση τώρα στο Twitter καθώς ερχόμουν, το «Πρόεδρε έλα με φόρα» έγινε «Πρόεδρε έλα με φόρους».

Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε, εμείς κόψαμε τους φόρους. Kόψαμε τους φόρους για όλες και για όλους, όπως είχαμε δεσμευτεί. Προσέξτε, όμως, κόψαμε τους φόρους και ταυτόχρονα πετύχαμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Διότι όταν η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα, τότε και το κράτος έχει περισσότερα χρήματα να στηρίξει την παιδεία και την υγεία. Τότε οι επιχειρηματίες θα επενδύουν περισσότερο.

Εδώ, στην Κορινθία, ξέρετε πόσες καινούργιες επενδύσεις γίνονται και μπορούν να γίνουν ακόμα. Είτε μιλάμε για τη μεταποίηση, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για τον τουρισμό, είτε μιλάμε για την υψηλή τεχνολογία. Και ο Δήμαρχος ξέρει ότι στεκόμαστε αρωγοί πάντα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντάς της περισσότερους πόρους από όσους είχε ποτέ διαχειριστεί τις τελευταίες δεκαετίες, για να μπορεί να προχωρά σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Πράγματι, τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου τα είχα προσέξει την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Και λέω, είναι δυνατόν, αυτή η έκταση μέσα στην πόλη να παραμένει έτσι αναξιοποίητη; Προχωράει, λοιπόν, και αυτό το έργο και θα γίνει μια μεγάλη πολύ σημαντική αστική ανάπλαση για την Κόρινθο, από την οποία θα ωφεληθείτε όλες και όλοι.

Για όλους τους Δημάρχους οι οποίοι είναι εδώ -ο καθένας ξεχωριστά γνωρίζει πόσους πόρους πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών και πόσα έργα μπόρεσε να υλοποιήσει. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν μιλάμε για τα έργα μας, εμείς μπορούμε να μιλάμε με τα έργα μας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της υπεύθυνης δύναμης του ρεαλιστικού πραγματισμού και όσων ακόμα ονειρεύονται, ελπίζουν σε μια επιστροφή στο παρελθόν.

Οπότε αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και από εδώ, φίλες και φίλοι, είναι ότι τίποτα δεν έχει κριθεί. Πρέπει όλες και όλοι να πάμε να ψηφίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό στις κάλπες της 25ης Ιουνίου για τον απλούστατο λόγο -έχετε δει και εσείς την αριθμητική του εκλογικού νόμου- ότι μπορεί, αν έχουμε περισσότερα κόμματα στη Βουλή, να ανέβει ο πήχης της αυτοδυναμίας.

Γι’ αυτό και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη Δευτέρα των εκλογών, η χώρα θα έχει επιτέλους μία σταθερή κυβέρνηση, με ισχυρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι αν δεν ήταν η κάλπη της απλής αναλογικής, σήμερα θα είχαμε ήδη αυτή τη σταθερή κυβέρνηση. Δεν πειράζει, θα χρειαστούμε μια εκλογή ακόμα, αλλά είναι μια ευκαιρία να πάμε ακόμα καλύτερα στις επόμενες εκλογές. Και θα πάμε.

Θα πάμε, γιατί βλέπω σε όλη την Ελλάδα αυτό το πλατύ «γαλάζιο ποτάμι» στο οποίο συντάσσονται όχι μόνο παραδοσιακοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νέοι φίλοι μας οι οποίοι ήρθαν μαζί μας. Αφενός γιατί μας επιβράβευσαν για τη δουλειά που κάναμε, αλλά αφετέρου γιατί πιστεύουν στο πρόγραμμά μας και στο όραμά μας για μία καλύτερη Ελλάδα. Γι’ αυτά θέλουμε να μιλάμε αυτές τις τρεις εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Για το πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς για την καθεμία και τον καθένα, πώς θα στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, πώς θα μειώσουμε, προσέξτε, κι άλλο τους φόρους.

Εμείς θα καταργήσουμε το τέλος επιτηδεύματος μέσα στην τετραετία και θα μειώσουμε και τα τεκμήρια κατά 30%.

Αλλά θέλω να τονίσω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό: την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο παιδί, τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν παιδιά με αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου.

Γιατί το λέω αυτό; Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, φίλες και φίλοι, είναι η υπογεννητικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες και ειδικά τις εργαζόμενες μητέρες και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορούν εύκολα να κάνουν παιδιά, χωρίς να σκέφτονται τις οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης.

Έχουμε σχέδιο και για αυτόν τον τομέα. Έχουμε σχέδιο και για την Παιδεία, έχουμε σχέδιο για την Υγεία, για το πώς θα αναμορφώσουμε τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, για τις προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες ήδη δρομολογούνται, για το πώς θα στηρίξουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Διάβαζα, σήμερα, μια πολύ όμορφη συνέντευξη ενός φίλου μου, τον οποίον γνώρισα άστεγο -ακούστε την ιστορία, έχει ενδιαφέρον- στο Λιμάνι του Πειραιά. Εμείς για πρώτη φορά δρομολογήσαμε ένα πρόγραμμα για τους αστέγους και ο άνθρωπος αυτός έχει σπίτι και δουλειά.

Και μας λέει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γιατί για πρώτη φορά κάποιος ενδιαφέρθηκε για αυτούς τους συμπολίτες μας. Το λέω αυτό γιατί έχω κουραστεί να ακούω από κάποιους άλλους ότι δήθεν αυτοί είναι οι προοδευτικοί. Όχι, φίλες και φίλοι, η μεγάλη λαϊκή προοδευτική παράταξη της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι πάντα είχαμε χρέος να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους και πάντα φυσικά ήμασταν εμείς αυτοί, φίλες και φίλοι, που δίναμε μεγάλη έμφαση στα εθνικά ζητήματα. Γνωρίζετε τι σημαντική δουλειά έγινε την προηγούμενη τετραετία για να ισχυροποιήσουμε τη θέση της χώρας. Γνωρίζετε ότι παραλάβαμε μία χώρα «ξέφραγο αμπέλι» και σήμερα η Ελλάδα έχει σύνορα και στη θάλασσα και στη ξηρά.

Γνωρίζετε την κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις μας. Και μόλις χθες το Αμερικανικό Κογκρέσο πήρε μία πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Απελευθέρωσε και τυπικά, έδωσε την έγκρισή του για την απόκτηση από την πατρίδα μας των υπερσύγχρονων αεροσκαφών F-35. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν με σκληρή δουλειά και αυτή η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί. Διότι τίποτα από αυτά που πετύχαμε δεν είναι δεδομένο.

Η χώρα χρειάζεται ακόμα μία τετραετία Νέας Δημοκρατίας, για να μπορέσει οριστικά να γυρίσει σελίδα. Για να κάνει το μεγάλο άλμα προς την Ευρώπη, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτή την υψηλή ανάπτυξη την οποία έχουμε πετύχει και για να είμαστε και σίγουρες και σίγουροι ότι αυτή η ανάπτυξη τελικά έχει αποτύπωμα στη ζωή του κάθε Έλληνα πολίτη.

Γι’ αυτό, λοιπόν, η κάλπη αυτή έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά, μία πρόταση διακυβέρνησης υπάρχει: μόνο η Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή, μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, διότι και η αντιπολίτευση φρόντισε να βγει από αυτό το παιχνίδι, αφού μας λένε ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και διαγωνίζονται ουσιαστικά για τα πρωτεία της αντιπολίτευσης.

Τους λέμε, «κάντε εσείς τη δική σας τη δουλειά» αλλά θυμηθείτε ότι «στις εκλογές οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση» και κυβέρνηση θα είναι πάλι η Νέα Δημοκρατία με τη δική σας εμπιστοσύνη. Τέλος, σε όσους ισχυρίζονται, ακόμα και σήμερα, ότι «δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία παντοδύναμη» -είναι το καινούριο αυτό τροπάριο το οποίο ακούμε από την αντιπολίτευση- τους απαντώ πολύ απλά με μία φράση: παντοδύναμος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός αποφασίζει τελικά, αυτός δίνει την εξουσιοδότηση σε αυτούς οι οποίοι θα τον κυβερνήσουν την επόμενη μέρα και δεν νοείται κανείς να αμφισβητεί τη βούλησή του.

Φίλες και φίλοι, θέλω πριν κλείσει οριστικά η φωνή μου, διότι είμαστε σε αυτή τη φάση της προεκλογικής περιόδου όπου κουράζονται πολύ οι φωνητικές χορδές, να σας πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι μόνο για την παρουσία σας εδώ. Για τον αγώνα σας, για την αγάπη σας, για τον ενθουσιασμό σας, για την αισιοδοξία σας και δεσμεύομαι μετά τις εκλογές να ξαναέρθω. Θα έρθω στον τρύγο στη Νεμέα, λοιπόν, μετά τις εκλογές να πιούμε ένα ωραίο Αγιωργίτικο, να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα.





