Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: οι “γλυκοαίματοι” άνθρωποι και το άγχος της πρώτης φοράς στο σεξ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια είναι και την Παρασκευή η θεματολογία της εκπομπής του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη, . Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Υπάρχουν τελικά πιο «γλυκοαίματοι» άνθρωποι; Η δερματολόγος Κατερίνα Λιάκου, απαντά αν ισχύει ότι κάποιοι άνθρωποι «μαγνητίζουν» τα κουνούπια περισσότερο από άλλους και εξηγεί πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τσιμπήματα μέδουσας.

Το άγχος της πρώτης φοράς. Ο ουρολόγος - ανδρολόγος Δημήτρης Μπορούσας αναφέρει ποια είναι τα ερωτήματα που βασανίζουν έναν έφηβο την πρώτη φορά που έρχεται σε σεξουαλική επαφή και η σεξολόγος Εύα Τορνάρη μάς ενημερώνει για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν έφηβο ώστε να μην αγχώνεται για κάτι τόσο φυσιολογικό όπως το σεξ.

Πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία μας το λίπος στο συκώτι; Η παθολόγος Νατάσσα Κουτσούρη απαντά σε όλα τα ερωτήματα και ο Κωνσταντίνος Ξένος προτείνει υγιεινές επιλογές τροφών που βοηθούν στη μείωση του λίπους στο συκώτι.

Η Μαριλένα Τσεντίδου ανοίγει την καρδιά της στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και εξηγεί πώς κατάφερε να γίνει η πρώτη μητέρα στην Ελλάδα με κυστική ίνωση και να ξεπεράσει το όριο προσδόκιμου ζωής που της έδωσαν οι γιατροί.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια: Κοριτσάκι πέθανε στον ύπνο του - Το βρήκαν νεκρό οι γονείς του

“Το Πρωινό” - Συνέντευξη Μητσοτάκη: τα παρασκήνια και το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (βίντεο)

Πανελλαδικές: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος “έγραψε” για την βία κατά των γυναικών