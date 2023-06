Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Ναι σε κοστολόγηση προγραμμάτων, αν δεχθεί debate ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Επίσκεψη στην Δυτική Αθήνα, σε Αγίους Αναργύρους και Χαϊδάρι, πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε αρχικά στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, όπου συνομίλησε με πολίτες και απηύθυνε σύντομη ομιλία.

«Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου αντιπαρατίθενται δύο προγράμματα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα κοινωνικής λεηλασίας που είναι το πρόγραμμα της ΝΔ», ανέφερε μιλώντας στους πολίτες των Αγίων Αναργύρων που είχαν συγκεντρωθεί στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως σημείωσε, «καλούμε τους πολίτες που δεν επέλεξαν και δεν θα επιλέξουν την ΝΔ να έρθουν παρά τις διαφωνίες τους και τις επιφυλάξεις τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας στην κάλπη και να ανατρέψουμε αυτόν τον συσχετισμό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και τη δικαιοσύνη την επομένη μέρα». «Αντίπαλος της ΝΔ είναι το πρόγραμμά μας», πρόσθεσε και ζήτησε από τους πολίτες να ακούσουν το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το αληθινό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μέσα από την προπαγάνδα και τη διαστρέβλωση που επιχείρησε η ΝΔ.

«Έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κοστολογημένο. Να πάμε λοιπόν στο ΓΛΚ, να πάμε όπου θέλει. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί στο ΓΛΚ, όπου θέλετε. Να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας. Με μία προϋπόθεση. Μην το βάλετε στα πόδια. Πάμε στο ΓΛΚ και την επομένη να πάμε σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση οι δύο μας να συζητήσουμε τα προγράμματα. Μην λιποτακτήσετε άλλη μία φορά», τόνισε ο κ. Τσίπρας. «Μην αρνηθείτε τον διάλογο, τη συζήτηση στα ΜΜΕ, μην γυρνάτε από πλατεία σε πλατεία θεωρώντας δεδομένη την ετυμηγορία του ελληνικού λαού με έπαρση και αλαζονεία δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Αντίπαλός σας είναι το πρόγραμμά μας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας και αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ», επεσήμανε ο κ. Τσίπρας και επιτέθηκε στην ΝΔ λέγοντας ότι «επιδιώκει να κατευθύνει την αντίδραση του ελληνικού λαού οπουδήποτε αλλού εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλει την επόμενη ημέρα να μην υπάρχει πολιτική δύναμη που να μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια και να εμποδίσει την εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικής λεηλασίας».

«Η παραίτηση η δική μας θα ήταν παραίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό δεν παραιτούμαστε. Όχι μόνο δεν το βάζουμε κάτω αλλά θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο», υπογράμμισε σημειώνοντας ότι έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Ωστόσο, όπως είπε, «η εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου δεν είναι επανάληψη της προηγούμενης αλλά μια νέα εκλογική αναμέτρηση».

«Στις εκλογές πρέπει να μιλήσουμε με τον προγραμματικό μας λόγο, τις θέσεις μας και να εξηγήσουμε ότι δεν κρίνονται πρόσωπα. Κρίνεται η ζωή μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κρίνεται με ποιο πρόγραμμα και ποιοι θα κυβερνήσουν», ανέφερε.

Στην συνέχεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «πολλή διαστρέβλωση και προπαγάνδα έπεσε το προηγούμενο διάστημα πριν τις εκλογές. Μας είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δήθεν να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν προβλέπει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά προβλέπει ρύθμιση των χρεών που έχουν συσσωρευτεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως κάναμε το 2018 με κούρεμα της ονομαστικής οφειλής και 120 δόσεις. Όχι μόνο δεν προβλέπουμε αυξήσεις στις εισφορές, αλλά προβλέπουμε απαλλαγές με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Μας είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν προβλέπει αύξηση της φορολογίας στις επιχειρήσεις γενικά. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει φοροαπαλλαγές για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, καθώς δεσμευόμαστε για μείωση των έμμεσων φόρων που έχουν λεηλατήσει την κοινωνία. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα επιτρεπτά επίπεδα της ΕΕ, κατάργηση του ΕΦΚ για τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η δική του διακυβέρνηση δεν αύξησε καθόλου τους φόρους στην ελληνική κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι 4,5 δισ. περισσότερα έσοδα είχαν το 2022 από τον ΦΠΑ. Πώς αυξήθηκε αυτός ο φόρος; Όταν το κόστος στο καλάθι του κάθε νοικοκυριού πήγε από τα 50 ευρώ στα 100 και τα 150 ευρώ και ο ΦΠΑ έμεινε σταθερός, έτσι αυξήθηκε η φορολογία. Μέσα από τους έμμεσους φόρους», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της εκπαίδευσης με αφορμή και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων: «Χθες ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκίνησαν με τις εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Κάποτε είχε έρθει στη Δυτική Αθήνα ο κ. Μητσοτάκης και είπε για τα παιδιά από τις λαϊκές γειτονιές ότι "εσείς είστε ψυκτικοί". Χθες ένα στα πέντε παιδιά δεν πήγε να δώσει εξετάσεις. Μας προβληματίζει αυτό το νούμερο; Γιατί; Γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούν να βαστάξουν το οικονομικό άχθος, να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να σπουδάσουν. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία τους γνωρίζει ότι με την ελάχιστη βάση εισαγωγής της κυρίας Κεραμέως ούτως ή άλλως τους βάζει φραγμούς και δεν μπορούν να περάσουν. Αλλά κι αν περάσουν γνωρίζουν τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Εμείς είχαμε θεσμοθετήσει τα διετή προγράμματα σπουδών με ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ στα πανεπιστήμια, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά αυτά να πάρουν κατάρτιση και εξειδίκευση που θα τους βοηθήσουν να βρουν θέση στην αγορά εργασίας. Το κατάργησε ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως. Άρα πρέπει να μιλήσουμε για το τι θα έρθει αύριο αν δεν στηρίξουμε στην κάλπη ένα πρόγραμμα που θα δώσει προοπτική στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και στη δυνατότητά τους να σπουδάσουν».

Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για τις απευθείας αναθέσεις που έκανε η ΝΔ επισημαίνοντας πως «είχαμε άδικο που μιλάγαμε προεκλογικά για 10 δισ. απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς από τη ΝΔ» για να προσθέσει ότι «15 ήταν τα δισ. μέσα σε μία τριετία σε ημέτερους. Αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε έναν καλύτερο μισθό στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό ή για την 13η σύνταξη». Σε αυτό ρο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λέγοντας ότι «είναι το μεγάλο διακύβευμα της επόμενης περιόδου». «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μαζί με το ΕΣΠΑ φτάνουν τα 70 δισ. ευρώ» υπογράμμισε και αναρωτήθηκε: «Σε ποιους θα δώσει την εντολή ο ελληνικός λαός να διαχειριστούν αυτά τα 70 δισ. ευρώ; Σε αυτούς που έδωσαν 15 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς σε ημέτερους; Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο ζητάει απαντήσεις».

«Αυτά τα ζητήματα, μαζί με το μεγάλο ζήτημα της δημόσιας υγείας με τα νοσοκομεία που καταρρέουν, το κρίσιμο θέμα των σχολείων που έχουν 30% αναπληρωτές καθηγητές, το κρίσιμο θέμα του κοινωνικού κράτους, αυτά είναι τα μεγάλα θέματα για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Είμαστε σκληρά καρύδια για να το βάλουμε κάτω. Μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Να δώσουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Όχι για εμάς, αλλά για μια κοινωνία όρθια», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

